Воротаря російського клубу оштрафували та дискваліфікували за ганебний жест



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Олександр Селіхов і його жест. Фото з twitter.com

«Відзначився» голкіпер московського «Спартака»

Голкіпер московського футбольного клубу «Спартак» Олександр Селіхов отримав штраф 50 тисяч рублів (трохи більше 20 тисяч гривень - примітка «Главкома») та умовну дискваліфікацію на два матчі за образливі жести у домашньому матчі чемпіонату Росії проти грозненського «Ахмата» (1:2).

Таке рішення ухвалили на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Російського футбольного союзу (КДК РФС).

Селіхов, який відновлюється після травми, перебував на фанатській трибуні й у грі участі не брав.

Образливий жест він публічно демонстрував щодо осіб, які перебували на стадіоні.

КДК розглянув поведінку спортсмена на підставі фотографій, які з'явилися в інтернеті.

«Цей жест образливий. У дисциплінарному регламенті є стаття 94, в якій згадана публічна демонстрація образливого жесту щодо гравців та інших осіб, які не є офіційними особами матчу. Селіхов дискваліфікований на два матчі умовно», - розповів ТАСС голова КДК РФС Артур Григор’янц.

Окрім того, за скандування образливих висловів на адресу уболівальників чеченського «Ахмата» московський клуб був оштрафований на 140 тисяч рублів. Ще 25 тисяч рублів «червоно-білі» заплатять за неузгоджений банер.

Джерело: Newsru.com