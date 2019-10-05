«Ворскла» на останніх секундах врятувала матч із фарм-клубом Ахметова (відео)
Десятий тур стартував з нічиєї
У стартовому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги полтавська «Ворскла» вдома на останніх секундах врятувала матч проти «Маріуполя».
«Ворскла» (Полтава) – «Маріуполь» - 1:1
Голи: 0:1 – Чоботенко (57). 1:1 – Денис Васiн (90+2)
«Ворскла»: Олександр Ткаченко – Баєнко, Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Сапай (Якубу Наджіб, 68) – Луїзао, Тодор Петровіч (Стрижак, 46), Пердута, Габелок, Артур (Васін, 73) – Коломоєць. Тренер – Віталій Косовський
«Маріуполь»: Гальчук – Кирюханцев, Сергій Яворський (к) (Дава, 81), Чоботенко, Олексій Биков, Віктор Корнієнко – Валерій Федорчук (Максим Чех, 69), Танковський, Мишньов – Чурко (Дмитро Топалов, 78), Владислав Вакула. Тренер – Олександр Бабич
Судді: Максим Козиряцький (Запоріжжя) – Павлінов, Віталій Сухін (обидва – Одеса)
Попередження: Тодор Петровіч (24), Сапай (37), Пердута (64) – Владислав Вакула (10), Сергій Яворський (30), Танковський (45+1), Валерій Федорчук (53), Олексій Биков (55)
5 жовтня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського
Після десяти матчів «Маріуполь» з десятьма очками посідає восьме місце. «Ворскла» має вісім пунктів і йде десятою.