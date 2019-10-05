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    «Ворскла» на останніх секундах врятувала матч із фарм-клубом Ахметова (відео)

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    Віталій Косовський і Олександр Бабич розійшлися миром - «Ворскла» на останніх секундах врятувала матч із фарм-клубом Ахметова (відео)
    Віталій Косовський і Олександр Бабич розійшлися миром
    UA-Футбол

    Десятий тур стартував з нічиєї

    У стартовому поєдинку десятого туру української Прем’єр-ліги полтавська «Ворскла» вдома на останніх секундах врятувала матч проти «Маріуполя».

    «Ворскла» (Полтава) – «Маріуполь» - 1:1

    Голи: 0:1 – Чоботенко (57). 1:1 – Денис Васiн (90+2)

    «Ворскла»: Олександр Ткаченко – Баєнко, Чеснаков (к), Євген Мартиненко, Сапай (Якубу Наджіб, 68) – Луїзао, Тодор Петровіч (Стрижак, 46), Пердута, Габелок, Артур (Васін, 73) – Коломоєць. Тренер – Віталій Косовський

    «Маріуполь»: Гальчук – Кирюханцев, Сергій Яворський (к) (Дава, 81), Чоботенко, Олексій Биков, Віктор Корнієнко – Валерій Федорчук (Максим Чех, 69), Танковський, Мишньов – Чурко (Дмитро Топалов, 78), Владислав Вакула. Тренер – Олександр Бабич

    Судді: Максим Козиряцький (Запоріжжя) – Павлінов, Віталій Сухін (обидва – Одеса)

    Попередження: Тодор Петровіч (24), Сапай (37), Пердута (64) – Владислав Вакула (10), Сергій Яворський (30), Танковський (45+1), Валерій Федорчук (53), Олексій Биков (55)

    5 жовтня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського

    Ворскла - Маріуполь - 1:1

    Після десяти матчів «Маріуполь» з десятьма очками посідає восьме місце. «Ворскла» має вісім пунктів і йде десятою.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Ворскла ФК «Маріуполь» Артур Юрій Коломоєць Ігор Пердута Олександр Ткаченко Денис Васін Олександр Бабич Валерій Федорчук Сергій Яворський Сергій Чоботенко Владислав Вакула Максим Козиряцький Віталій Косовський Олексій Биков Дмитро Топалов Євген Мартиненко Тодор Петровіч Віктор Корнієнко Дмитро Мишньов Ігор Кирюханцев Луїзао Володимир Баєнко Якубу Наджіб
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