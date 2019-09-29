Як «Олександрія» найбездарнішу команду української Прем’єр-ліги обігрувала (відео)
Команда Володимира Шарана здобула найлегшу перемогу в поточному сезоні
Бронзовий призер попереднього українського чемпіонату з футболу поступово виправляє становище після непереконливого старту.
В дев’ятому турі «Олександрія» обіграла аутсайдерів зі «Львова».
«Олександрія» - «Львів» - 2:0
Голи: 1:0 – Банада (35). 2:0 – Денис Безбородько (90+2)
«Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Бабогло, Бухал, Денис Мірошниченко – Валерій Лучкевич (Максим Задерака, 81), Банада, Гречишкін, Максим Третяков – Кирило Ковалець (Олексій Довгий, 67) – Шастал (Денис Безбородько, 57). Тренер – Володимир Шаран
«Львів»: Олександр Бандура – Сергій Люлька, Борзенко (к), Братков, Микола Квасний – Сабіно, Мартан – Ярослав Богунов (Руслан Зубков, 77), Пернамбуко, Педро – Ренан (Феліпе, 85). Тренер – Володимир Мазяр
Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Олександр Корнійко (Миргород), Ігор Альохін (Хмельницький)
Попередження: Денис Мірошниченко (40), Банада (54), Гречишкін (72) – Педро (8), Мартан (72)
28 вересня. Олександрія. Стадіон «Ніка». 1 297 глядачів
Після цього матчу «Олександрія» набрала 16 очок і вийшла на поточне друге місце. Попереду тільки «Шахтар», у якого на 11 пунктів більше. «Львів» з шістьма очками передостанній. Ще гірше виступає «Олімпік» - п’ять пунктів.