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    Новини

    Як «Олександрія» найбездарнішу команду української Прем’єр-ліги обігрувала (відео)

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    Євген Банада, Валерій Лучкевич та їхні партнери за командою навіть не особливо втомилися після перемоги над таким складеним суперником, як той, який очолює Володимир Мазяр - Як «Олександрія» найбездарнішу команду української Прем’єр-ліги обігрувала (відео)
    Євген Банада, Валерій Лучкевич та їхні партнери за командою навіть не особливо втомилися після перемоги над таким складеним суперником, як той, який очолює Володимир Мазяр
    ФК «Олександрія»

    Команда Володимира Шарана здобула найлегшу перемогу в поточному сезоні

    Бронзовий призер попереднього українського чемпіонату з футболу поступово виправляє становище після непереконливого старту.

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    В дев’ятому турі «Олександрія» обіграла аутсайдерів зі «Львова».

    «Олександрія» - «Львів» - 2:0

    Голи: 1:0 – Банада (35). 2:0 – Денис Безбородько (90+2)

    «Олександрія»: Паньків (к) – Павло Пашаєв, Бабогло, Бухал, Денис Мірошниченко – Валерій Лучкевич (Максим Задерака, 81), Банада, Гречишкін, Максим Третяков – Кирило Ковалець (Олексій Довгий, 67) – Шастал (Денис Безбородько, 57). Тренер – Володимир Шаран

    «Львів»:  Олександр Бандура – Сергій Люлька, Борзенко (к), Братков, Микола Квасний – Сабіно, Мартан – Ярослав Богунов (Руслан Зубков, 77), Пернамбуко, Педро – Ренан (Феліпе, 85). Тренер – Володимир Мазяр

    Судді: Віталій Романов (Дніпро) – Олександр Корнійко (Миргород), Ігор Альохін (Хмельницький)

    Попередження: Денис Мірошниченко (40), Банада (54), Гречишкін (72) – Педро (8), Мартан (72)

    28 вересня. Олександрія. Стадіон «Ніка». 1 297 глядачів

    Після цього матчу «Олександрія» набрала 16 очок і вийшла на поточне друге місце. Попереду тільки «Шахтар», у якого на 11 пунктів більше. «Львів» з шістьма очками передостанній. Ще гірше виступає «Олімпік» - п’ять пунктів.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК Олександрія ФК «Львів» Володимир Шаран Валерій Лучкевич Педро Олександр Бандура Пернамбуко Юрій Паньків Павло Пашаєв Євген Банада Кирило Ковалець Олексій Довгий Максим Задерака Владислав Бабогло Дмитро Гречишкін Сергій Борзенко Микола Квасний Мартан Денис Мірошниченко Максим Третяков Денис Безбородько Антон Братков Ярослав Богунов Ренан Дмитро Шастал Володимир Мазяр Гліб Бухал Сергій Люлька Сабіно Руслан Зубков
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