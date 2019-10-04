До Покрови динамівські ультрас проведуть благодійну акцію



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Для ультрас «Динамо» такі акції є традиційними Ultras.org.ua

Фанати збираються допомогти воякам, які перебувають у шпиталях

Вже незабаром, 14 жовтня, Україна відзначатиме День захисника України. Цього дня прийнято вшановувати воїнів, які боронили в різний час незалежність нашої Батьківщини.

Багато героїв будуть зустрічати це свято на передовій. А ультрас київського «Динамо» зараз хочуть привернути увагу до бійців, які отримали поранення і перебувають на лікуванні у військових шпиталях. Тож, 14 жовтня «WBC Ультрас Динамо» вирішили провести збір речей та продуктів харчування для бійців, які отримали поранення, боронячи нашу країну від російського агресора.

«Пам’ятайте, що допомога цим воїнам – це обов’язок кожного українця і найменше, чим ми можемо віддячити за їх жертовність», - пишуть автори ідеї на відповідному пабліку в «Фейсбуку».

У понеділок, 14 жовтня з 17:00 до 22:00 на виході зі станції метро «Палац спорту» в Києві поруч з фонтаном буде знаходитися намет жовтого кольору, де можна залишити речі.

Фанати відразу склали перелік усього необхідного і попередили, щоб усі бажаючі долучитися не приносили того, що вже було у використанні.

До переліку увійшли:

- футболки, шорти, спортивні костюми, спортивні куртки різних розмірів;

- шкарпетки, гумові капці, кросівки, черевики різних розмірів;

- шапки, кепки;

- шампунь, гель для душу, станки для бриття, піна до і після бриття, зубна паста, щітки;

- вологі серветки у великих упаковках, паперові рушники у рулонах;

- одноразові пелюшки 60х60, 60х90;

- еластичні бинти різної довжини ( від 2 до 8 метрів);

- наплічники, бананки і схожі сумки (для міста, щоб носити документи);

- дорожні сумки – для виписки та переведення зі шпиталю в шпиталь.

Продукти харчування:

- чай, кава;

- печиво, цукерки, зефір, мармелад;

- соки;

- банани, яблука.

Також ультрас звертаються до представників бізнесу та закликають долучатися до акції торговельні марки, які виготовляють будь-яку продукцію з наведеного вище списку.