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    WBA поставила Усика перед фактом обов'язкового бою з підстаркуватим росіянином

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    З великою долею вірогідності, Усик відмовиться від бою з Лебедєвим - WBA поставила Усика перед фактом обов'язкового бою з підстаркуватим росіянином
    З великою долею вірогідності, Усик відмовиться від бою з Лебедєвим
    Фото з соцмереж

    У разі відмови українець втратить чемпіонський пояс

    Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі українця Олександра Усика провести обов'язковий захист чемпіонського пояса в поєдинку з росіянином Денисом Лебедєвим.

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    Промоутерські торги цього бою призначені на 28 березня. Мінімальна сума пропозиції складе 400 тисяч доларів: 75% отримає українець, а 25% - росіянин. Якщо Усик відмовиться від бою, то титул стане вакантним.

    Українець свій наступний поєдинок напевно проведе в суперважкій вазі 18 травня. Його суперник все ще залишається невідомим. Серед потенційних опонентів Усика називаються інший росіянин Алєксандр Повєткін і камерунець Карлос Такам.

    39-річний Лебедєв на професійному рингу провів 34 бої: 32 - виграв (23 нокаутом), 2 програв. У грудні 2016-го Лебедєв поступився за очками осетину Мурату Ґассієву, якого Усик переміг у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. У своєму останньому поєдинку, який відбувся в листопаді минулого року, Лебедєв за очками переміг 36-річного американця Майка Вілсона.

    Усик у попередньому поєдинку переміг нокаутом британця Тоні Беллью і захистив всі свої титули.

     Читайте також: Усик показав, як готується до переходу в супертяжі (відео)

    Джерело: Укрінформ

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    бокс Олександр Повєткін Олександр Усик WBA Денис Лебедєв Карлос Такам
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