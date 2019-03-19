WBA поставила Усика перед фактом обов'язкового бою з підстаркуватим росіянином



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З великою долею вірогідності, Усик відмовиться від бою з Лебедєвим Фото з соцмереж

У разі відмови українець втратить чемпіонський пояс

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі українця Олександра Усика провести обов'язковий захист чемпіонського пояса в поєдинку з росіянином Денисом Лебедєвим.

Промоутерські торги цього бою призначені на 28 березня. Мінімальна сума пропозиції складе 400 тисяч доларів: 75% отримає українець, а 25% - росіянин. Якщо Усик відмовиться від бою, то титул стане вакантним.

Українець свій наступний поєдинок напевно проведе в суперважкій вазі 18 травня. Його суперник все ще залишається невідомим. Серед потенційних опонентів Усика називаються інший росіянин Алєксандр Повєткін і камерунець Карлос Такам.

39-річний Лебедєв на професійному рингу провів 34 бої: 32 - виграв (23 нокаутом), 2 програв. У грудні 2016-го Лебедєв поступився за очками осетину Мурату Ґассієву, якого Усик переміг у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. У своєму останньому поєдинку, який відбувся в листопаді минулого року, Лебедєв за очками переміг 36-річного американця Майка Вілсона.

Усик у попередньому поєдинку переміг нокаутом британця Тоні Беллью і захистив всі свої титули.

Джерело: Укрінформ