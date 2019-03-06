Непереможний український супертяж отримав суперника, якого не зміг нокаутувати Ділліан Вайт



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З 15-ти попередніх боїв 12 Олександр Тесленко виграв нокаутом Global Legacy Boxing

Олександр Тесленко набиває рекорд професійних боїв у США і Канаді

Наступним суперником перспективного українського суперважковаговика Олександра Тесленка (15-0, 12 КО) стане британський боксер Ян Льюїсон (12-4-1, 8 КО).

Бій відбудеться 29 березня в Торонто (Канада).

Свій попередній поєдинок 26-річний Тесленко з Чернівців провів 1 грудня в канадському Квебеку, нокаутувавши в третьому раунді бразильця Едсона Сезара Антоніо.

37-річний Льюїсон зірок з неба не хапав, але має за плечима два бої з топовими опонентами. Причому «Німецького дуба» Тімо Гоффманна, якого свого часу не без проблем здолав Віталій Кличко, Ян у 2013-му нокаутував у першому раунді, а проти британця Ділліана Вайта, який зараз претендує на бій з найсильнішим тяжем сучасності Ентоні Джошуа, пройшов весь шлях і програв десятираундовий бій за очками.

У ще одному поєдинку боксерського вечора в Торонто український середньоваговик Станіслав Скороход (17-2, 14 КО) зустрінеться з мексиканцем Хосе Луїсом Зуніґою (16-3-1, 9 КО).