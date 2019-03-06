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    Непереможний український супертяж отримав суперника, якого не зміг нокаутувати Ділліан Вайт

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    З 15-ти попередніх боїв 12 Олександр Тесленко виграв нокаутом - Непереможний український супертяж отримав суперника, якого не зміг нокаутувати Ділліан Вайт
    З 15-ти попередніх боїв 12 Олександр Тесленко виграв нокаутом
    Global Legacy Boxing

    Олександр Тесленко набиває рекорд професійних боїв у США і Канаді

    Наступним суперником перспективного українського суперважковаговика Олександра Тесленка (15-0, 12 КО) стане британський боксер Ян Льюїсон (12-4-1, 8 КО).

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    Бій відбудеться 29 березня в Торонто (Канада).

    Свій попередній поєдинок 26-річний Тесленко з Чернівців провів 1 грудня в канадському Квебеку, нокаутувавши в третьому раунді бразильця Едсона Сезара Антоніо.

    37-річний Льюїсон зірок з неба не хапав, але має за плечима два бої з топовими опонентами. Причому «Німецького дуба» Тімо Гоффманна, якого свого часу не без проблем здолав Віталій Кличко, Ян у 2013-му нокаутував у першому раунді, а проти британця Ділліана Вайта, який зараз претендує на бій з найсильнішим тяжем сучасності Ентоні Джошуа, пройшов весь шлях і програв десятираундовий бій за очками.

    У ще одному поєдинку боксерського вечора в Торонто український середньоваговик Станіслав Скороход (17-2, 14 КО) зустрінеться з мексиканцем Хосе Луїсом Зуніґою (16-3-1, 9 КО).

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    Віталій Кличко Олександр Тесленко бокс Олександр Тесленко Ділліан Вайт Тімо Гоффманн Ян Льюїсон
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