Менеджер Повєткіна: «Переговори з Усиком не ведуться, у нас інші плани»



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Повєткін і Усик Еспресо.TV

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Менеджер суперваговика Олександра Повєткіна (34-2, 24 КО) Вадим Корнілов повідомив, що переговори з приводу бою проти абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика (16-0, 12 КО) зараз не ведуться.

«По бою Повєткіна поки немає новин. Може, вони з'являться наступного тижня. Переговори про бій з Усиком? Вони не ведуться. Вони були на початкових стадіях, але зараз ведуться інші переговори. У нас інші плани», - сказав Корнілов.



Наступний бій Усика повинен відбутися 18 травня в Чикаго.

Нагадаємо, що раніше Промоутер Едді Герн розповів про прогрес в перемовинах про поєдинок між Олександром Усиком і Олександром Повєткіним. За його словами, боксери вже майже домовилися, а вболівальники вже можуть задоволено потирати руки.

