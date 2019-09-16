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    АДвоКАТ. На матчі «Динамо» - «Десна» Медведчуку нагадали про Стуса (фото)

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    Банер для АДвоКАТа - АДвоКАТ. На матчі «Динамо» - «Десна» Медведчуку нагадали про Стуса (фото)
    Банер для АДвоКАТа
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    Ультрас киян вивісили відповідний банер

    Під час матчу сьомого туру української Прем’єр-ліги, в якому київське «Динамо» програло на рідному НСК «Олімпійський» чернігівській «Десні», на фанатському секторі господарів можна було помітити банер з кровавим обличчям на чорному тлі і підписом «АДвоКАТ».

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    Творчість ультрас киян

    «У Стуса було багато ворогів і один захисник. 34 роки тому Стус пішов з життя, а його захисник живе. Стус був борцем з системою, а його захисник – частиною системи КДБ/ФСБ. Стус ставив понад усе права людини, а його захисник служить вбивці, який сидить у Кремлі.

    Стус так і не побачив незалежну Україну. А його захисник нею вільно пересувається, володіє бізнесом, телеканалами, є народним депутатом України.

    Не питайте нас, як таке можливо. Метастази «руського міра» ще довго даватимуться взнаки. Проте, Україна має й антитіла від цієї пухлини: дякуємо ультрас «Динамо» за банер», - написав, розмістивши фото з банером, популярний Фейсбук-паблік UkrBall.

    Нагадаємо, що давній партнер президента «Динамо» Ігоря Суркіса Медведчук є одним зі співвласників київського клубу.

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