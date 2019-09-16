АДвоКАТ. На матчі «Динамо» - «Десна» Медведчуку нагадали про Стуса (фото)



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Банер для АДвоКАТа 1927

Ультрас киян вивісили відповідний банер

Під час матчу сьомого туру української Прем’єр-ліги, в якому київське «Динамо» програло на рідному НСК «Олімпійський» чернігівській «Десні», на фанатському секторі господарів можна було помітити банер з кровавим обличчям на чорному тлі і підписом «АДвоКАТ».

Київські ультрас зробили розтяжку з малюнка Андрія Єрмоленка, присвяченому лідерові опозиційної платформи «За життя» Вікторові Медведчуку.

Творчість ультрас киян

«У Стуса було багато ворогів і один захисник. 34 роки тому Стус пішов з життя, а його захисник живе. Стус був борцем з системою, а його захисник – частиною системи КДБ/ФСБ. Стус ставив понад усе права людини, а його захисник служить вбивці, який сидить у Кремлі.

Стус так і не побачив незалежну Україну. А його захисник нею вільно пересувається, володіє бізнесом, телеканалами, є народним депутатом України.

Не питайте нас, як таке можливо. Метастази «руського міра» ще довго даватимуться взнаки. Проте, Україна має й антитіла від цієї пухлини: дякуємо ультрас «Динамо» за банер», - написав, розмістивши фото з банером, популярний Фейсбук-паблік UkrBall.

Нагадаємо, що давній партнер президента «Динамо» Ігоря Суркіса Медведчук є одним зі співвласників київського клубу.