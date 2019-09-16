Динамівські ультрас намалювали образливе графіті про Суркіса (відео)



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Брати Суркіси керують «Динамо» з 1993 року Фото з соцмереж

Протистояння між фанатами і керівництвом клубу загострюється

В одному з районів столиці ультрас команди київського «Динамо» намалювали образливе графіті, присвячене президентові клубу Ігореві Суркісу.

У тексті поруч із малюнком в образній формі вказано на основні біди клубу – непрофесіоналізм керівництва і тупцювання на місці при прийнятті кадрових рішень.

Динамівські фанати втомилися терпіти відсутність результатів, пов'язану з бездарним керівництвом

Нагадаємо, що у неділю, 15 вересня, кияни програли в Києві 1:2 чернігівській «Десні» і довели безвиграшну серію до шести матчів, що є клубним анти рекордом часів незалежності. Під час матчу на секторі ультрас «Динамо» було два цікавих банери – «День Сурка», присвячений керівникові клубу і «АДвоКАТ» зі зображенням одного з бізнес-партнерів братів Суркісів Віктора Медведчука.