Динамівські ультрас намалювали образливе графіті про Суркіса (відео)
Брати Суркіси керують «Динамо» з 1993 року
Фото з соцмереж
Протистояння між фанатами і керівництвом клубу загострюється
В одному з районів столиці ультрас команди київського «Динамо» намалювали образливе графіті, присвячене президентові клубу Ігореві Суркісу.
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У тексті поруч із малюнком в образній формі вказано на основні біди клубу – непрофесіоналізм керівництва і тупцювання на місці при прийнятті кадрових рішень.
Динамівські фанати втомилися терпіти відсутність результатів, пов'язану з бездарним керівництвом
Нагадаємо, що у неділю, 15 вересня, кияни програли в Києві 1:2 чернігівській «Десні» і довели безвиграшну серію до шести матчів, що є клубним анти рекордом часів незалежності. Під час матчу на секторі ультрас «Динамо» було два цікавих банери – «День Сурка», присвячений керівникові клубу і «АДвоКАТ» зі зображенням одного з бізнес-партнерів братів Суркісів Віктора Медведчука.