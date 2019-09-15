«День Сурка». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський», на якому «Динамо» програло «Десні»

Динамівські ультрас добре розуміють, у кому істина причина невдач Іван Вербицький

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Щось схоже було рівно 15 років тому, 15 вересня 2004-го. Тоді бориспільський «Борисфен» під керівництвом Олександра Рябоконя переміг на стадіоні «Колос» із рахунком 2:0 «Динамо» Олексія Михайличенка. Дубль у тій зустрічі зробив екс-динамівець Юрій Максимов.

15 вересня 2019-го на НСК «Олімпійський» історія майже повторилася. З тією лишень різницею, що «Динамо» Михайличенка здолала чернігівська «Десна» Рябоконя з результатом 2:1. Та суті справи це не змінює. Не дарма тренер киян сказав після матчу, що відчуття у нього зараз приблизно ті ж, що й за підсумками згадуваного матчу 15 років тому.

«Динамо» виглядало безпорадним впродовж усього матчу. «Десна» хоча й грала від оборони, але похибок допускала вкрай мало. Гострота поруч із ворітьми Євгена Паста якщо й виникала, то несуттєва. «Самі собі привозимо!», - нервував у таких випадках центральний оборонець чернігівців Андрій Гітченко.

Сіверяни блискуче зіграли на контратаках та ще й продемонстрували при цьому ідеальну реалізацію. До обох м’ячів причетний забракований свого часу в «Динамо» Владислав Калитвинцев. То він віддавав результативні паси Єгорові Картушову і Олександрові Філіпову. Причому останній забив п’ятою, не гірше, ніж Жуніор Мораєш у недавньому Класичному дербі. І то той самий Філіпов, який в окремих матчах поточного сезону промахувався іноді з найзабійніших ситуацій, не влучав у порожні ворота з трьох-чотирьох метрів!

«Динамо» вкотре зганьбилося і посідає після семи турів у таблиці лише п’яте місце. «Шахтар» уже майже недосяжний. На прохання оцінити в відсотковому співвідношенні ступінь відповідальності за провал тренера, гравців і президента Олексій Михайличенко прийняв удар на себе. «100 відсотків моєї вини. За результат відповідаю я як головний тренер», - сказав Олексій Олександрович.

Хоча банер «День Сурка», який з’явився на секторі динамівських ультрас на початку другого тайму, свідчить, що найпалкіші прихильники усе розуміють без зайвих слів та виправдань…

Іван Вербицький, «Главком»



