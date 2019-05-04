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    Як рекордсмен за кількістю матчів у складі збірної України з футболу з главою «Газпрому» обіймався (відео)

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    Видно, що роль &laquo;Ґазпрома&raquo; в російсько-українській війні Анатолія Тимощука не надто бентежить - Як рекордсмен за кількістю матчів у складі збірної України з футболу з главою «Газпрому» обіймався (відео)
    Видно, що роль «Ґазпрома» в російсько-українській війні Анатолія Тимощука не надто бентежить
    Picdeer

    Анатолій Тимощук - уродженець Луцька

    Це прекрасне відео записане відразу після матчу 26-го туру чемпіонату РФ з футболу, в якому «Зеніт» із Санкт-Петербурга переміг 4:2 «Крилья Совєтов» із Самари.

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    Після завершення поєдинку на гравців пітерської команди, яка є лідером турніру, на вході до роздягальні очікував керівник титульного спонсора, компанії «Ґазпром».

    Алєксєй Міллер потис кожному футболістові і тренерові «Зеніта» руку, а з деким навіть тепло пообіймався. Одним із тих «дохто» був екс-футболіст збірної України Анатолій Тимощук, який зараз виконує в пітерській команді роль асистента головного тренера Сєрґєя Сємака, уродженця України, який свого часу прийняв громадянство РФ. Серед тих, хто привітався з Міллером, був іще один українець, екс-футболіст донецького «Шахтаря» Ярослав Ракицький.

    Нагадаємо, що уродженець Луцька Тимощук є рекордсменом збірної України за кількістю проведених у її складі матчів - 144. В Україні Анатолій виступав за «Волинь» і «Шахтар», а після того перейшов у «Зеніт», з яким став переможцем Кубка УЄФА-2007/2008. Після Росії Тимощук виступав за німецьку «Баварію», з якою став переможцем Ліги чемпіонів-2012/2013.

    Після завершення кар'єри гравця Тимощук у 2017 році, тобто вже під час російсько-української війни почав тренерську діяльність у клубі з країни-окупанта нашої держави.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Газпром війна Ярослав Ракицький
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