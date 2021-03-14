«Шахтар» з грою п‘ятами й шикарним дриблінгом розгромив «Десну»

Чемпіон України продовжує переслідувати «Динамо»

Донецький «Шахтар» каменя на камені не залишив від чернігівської «Десни». У 18 турі чемпіонату чемпіон України приймав «Десну» й забив чотири «сухих» м’ячі.

Гості розгрому навряд чи заслуговували. Діяла команда Олександра Рябоконя дисципліновано й уважно. Мала моменти для взяття воріт, які не використала завдяки впевненій грі воротаря господарів Анатолія Трубіна. Ще одного разу «Шахтар» врятувала стійка воріт. Відзначимо, що нагоди «Десна» створювала вже після того, як Тете з пенальті відкрив рахунок. 11-метровий був призначений після перегляду відеоповтору, який підтвердив, що захисник завалив Сергія Кривцова на газон.

На початку другого тайму «Десна» знову змарнувала нагоду відігратися. А потом настав час Соломона й Тете. Манор спочатку завершив багатоходівку за участю чотирьох гравців, які двічі пасували п’ятами, і забив у порожні ворота. Згодом йому вдався сольний прохід і не менш ефектний удар. А крапку в матчі поставив Тете. Бразилець «обікрав» суперника на половині поля «Десни», на шляху до воріт обіграв чотирьох візаві і пробив у кут повз голкіпера – 4:0.

В паралельному матчі «Зоря» поступилася «Динамо» - 0:2.

На горі турнірної таблиці без змін: «Динамо» - 43 очки, «Шахтар» - 39, «Зоря» - 32, «Десна» - 30, «Ворскла» - 28…