«Динамо» завдяки божевільному голу Сидорчука перемогло «Зорю»

В центральному матчі туру чемпіонату України кияни здолали конкурента

Видовищний матч видали перша й третя команди чемпіонату України. «Динамо» і «Зоря» провели гру на високих швидкостях, зустрічних курсах, а перемога дісталася більш досвідченим гостям.

«Заря» мала двічі забивати в першому таймі. Спочатку Юрченко не влучив у ворота з місця 11-метрової позначки, а згодом Саядманеш бив практично впритул, проте воротар киян Бущан зумів зреагувати на удар. У киян також була нагода: Буяльський виходив віч-на-віч з воротарем луганців Василем, але не зміг виграти дуель.

Гольові події розгорнулися на початку другого тайму. «Динамо» ще додало швидкості і в певних моментах закривало «Зорю» на власній половині поля. В одній з таких затяжних атак господарі проґавили простріл Сидорчука, а на дальній стійці його замкнув ніким не прикритий Беседін.

Артем мав збільшувати рахунок буквально за декілька хвилин. Він побачив, що воротар вийшов вперед і з дальньої відстані намагався його перекинути. Василь, втім, опинився на висоті і ліквідував загрозу.

Ударна п’ятихвилинка киян завершилася суперголом Сидорчука. Не відомо, чи був на грі у Запоріжжі його перший тренер, проте він напевно пишатиметься довго. Шапаренко, подаючи кутовий, навісив м’яч до на пів кола біля штрафного. Звідти Сергій і вліпив ударом з льоту під поперечину». Цей гол точно претендуватиме на перемогу при визначенні найкращих у чемпіонаті.

До розгрому матч міг довести Жерсон Родрігес, який замінив Де Пену, проте його удар Василь відбив.

В паралельному матчі «Шахтар» розгромив «Десну» – 4:0.

У турнірній таблиці без змін: «Динамо» – 42 очки, «Шахтар» – 40, «Зоря» – 32, «Десна» – 30…