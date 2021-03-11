Українського баскетболіста Геруна відправили тренуватися з технічним персоналом

Центровий збірної України не знайшов нову команду до закриття трансферного вікна

Центровий «Унікахи» Володимир Герун тренується зі співробітником технічного персоналу клубу і не відвідує матчі іспанської команди. Такий поворот у кар’єрі гравця збірної України пов’язаний з рішенням тренера Фотіса Кацикаріса. Грецький спеціаліст відмовився від послуг нашого баскетболіста, а сам Герун не зміг знайти нову команду до 28 лютого, коли закрилося трансферне вікно. Володимир залишається на зарплатні в клубі. За необхідності до його послуг також фізіотерапевти, медичний персонал. І можливість грати в баскетбол – самому, зі співробітниками клубу або гравцями, які відновлюються після травм.

Герун перейшов до «Унікахи» після того, як, виступаючи за «Бреогану», увійшов до числа найцінніших гравців регулярного сезону в іспанській лізі АСВ. Тоді Володимир проводив на майданчику в середньому по 25 хвилин, набираючи 11,3 очка і роблячи по 6,5 підбора.

«Унікаха» йде дев’ятою в турнірній таблиці й ризикує не потрапити в плей-офф. В Єврокубку команда посіла останнє місце в групі, а Герун останнього разу виходив на майданчик 17 січня.

Контракт українця з клубом розрахований до липня 2021 року.