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    Українського баскетболіста Геруна відправили тренуватися з технічним персоналом

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    Володимир Герун до кінця сезону не зіграє - Українського баскетболіста Геруна відправили тренуватися з технічним персоналом
    Володимир Герун до кінця сезону не зіграє
    фото з відкритих джерел

    Центровий збірної України не знайшов нову команду до закриття трансферного вікна

    Центровий «Унікахи» Володимир Герун тренується зі співробітником технічного персоналу клубу і не відвідує матчі іспанської команди. Такий поворот у кар’єрі гравця збірної України пов’язаний з рішенням тренера Фотіса Кацикаріса. Грецький спеціаліст відмовився від послуг нашого баскетболіста, а сам Герун не зміг знайти нову команду до 28 лютого, коли закрилося трансферне вікно. Володимир залишається на зарплатні в клубі. За необхідності до його послуг також фізіотерапевти, медичний персонал. І можливість грати в баскетбол – самому, зі співробітниками клубу або гравцями, які відновлюються після травм.

    Герун перейшов до «Унікахи» після того, як, виступаючи за «Бреогану», увійшов до числа найцінніших гравців регулярного сезону в іспанській лізі АСВ. Тоді Володимир проводив на майданчику в середньому по 25 хвилин, набираючи 11,3 очка і роблячи по 6,5 підбора.

    «Унікаха» йде дев’ятою в турнірній таблиці й ризикує не потрапити в плей-офф. В Єврокубку команда посіла останнє місце в групі, а Герун останнього разу виходив на майданчик 17 січня.

    Контракт українця з клубом розрахований до липня 2021 року.

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    Теги: Збірна України Володимир Герун
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