Збірна України ледве не програла матч відбору до Євро-2022

Наші гандболісти з перевагою в один гол завершили дуже важливу гру з Фарерами

Збірна України ледве не втратила очки у виїзному матчі зі збірною Фарерських островів у відборі на Євро-2022. У Торсгавні наші гандболісти налагодили гру після важкого початку, коли вже поступалися в три голи. Втім, вчасно схаменулися й за підсумками першої половини вже впевнено лідирували – 16:11.

Вдруге гандболісти полоскотали нерви тренеру Миколі Степанцю під завісу матчу. Фарерці скоротили відставання до мінімуму і на останніх секундах могли як зрівняти рахунок, так і вирвати перемогу. Але все минулося: збірна Українивистояла і зберегла переможні для себе - 26:25!

Наша команда виконала завдання на обидва березневі матчі відбору – перемогла Фарери і вдома (25:21) і в гостях. Питання виходу на Євро для українців буде вирішуватись у заключних іграх групової стадії проти Чехії – 28 квітня на своєму майданчику та 2 травня на виїзді.

В іншому матчі групи Чехія зіграла внічию з Росією – 27:27.

Наразі Збірна України має 5 очок у чотирьох іграх. У Росії – 6, у Чехії – 3 й гра у запасі.

До фінальної частини виходить по дві найсильніші команди з восьми груп і чотири з числа тих, хто посяде третє місце.







