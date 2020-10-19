Ярмоленко вийшов на 13 хвилин і допоміг «Вест Гему» відігратися з 0:3 (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вихід Андрія Ярмоленка оживив гру «Вест Гема» Світлина - Футбол24

«Молотобійці» з українцем на полі спромоглися на камбек у зустрічі з командою Жозе Моурінью

«Вест Гем Юнайтед» українського футболіста Андрія Ярмоленка спромігся на камбек з рахунку 0:3 в кінцівці зустрічі п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги проти «Тоттнем Готспур». Причому відіграватися «молотобійці» почали саме після того, як український вінґер вийшов на поле, замінивши на 77-й хвилині Майкла Антоніо. На той час «Вест Гем», здавалося б, безнадійно поступався.

«Тоттнем Готспур» - «Вест Гем Юнайтед» - 3:3

Голи: 1:0 – Сон Гин-Мін (1). 2:0 – Гаррі Кейн (8). 3:0 – Гаррі Кейн (16). 3:1 – Фабіан Бальбуена (82). 3:2 – Давінсон Санчес (85). 3:3 – Мануель Лансіні (90+4)

Після п’яти турів очолюваний Жозе Моурінью «Тоттнем» з вісьмома очками йде шостим. «Вест Гем» має сім очок і посідає восьме місце. Лідирує з 13-ма пунктами в активі «Евертон». На одне очко від нього відстає «Астон Вілла». Чинний чемпіон «Ліверпуль» має 10 очок і посідає третє місце.