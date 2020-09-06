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    Основний футболіст збірної України пропустить поєдинок проти Іспанії

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    Степаненко вісім разів вигравав чемпіонату України з футболу&nbsp; - Основний футболіст збірної України пропустить поєдинок проти Іспанії
    Степаненко вісім разів вигравав чемпіонату України з футболу 
    Instagram Степаненка

    Наразі невідомо, чому провідний центральний півзахисник пропустить гру з іспанцями

    З’явилася заявка збірної України на матч другого туру дивізіону А Ліги націй проти національної команди Іспанії.

    В заявці не знайшлося місця півзахиснику «Шахтаря» Тарасу Степаненко. Причини даного рішення не повідомляються.

    До вашої уваги заявка «синьо–жовтих»:

    1 номер – Георгій Бущан, 2 – Едуард Соболь, 3 – Ігор Пластун, 4 – Сергій Кривцов, 5 – Сергій Сидорчук, 6 – Євген Макаренко, 7 – Андрій Ярмоленко, 8 – Руслан Маліновський, 9 – Роман Яремчук, 10 – Євген Коноплянка, 11 – Марлос, 12 – Андрій Пятов, 13 – Владислав Супряга, 14 – Ігор Харатін, 15 – Віктор Циганков, 16 – Богдан Михайліченко, 17 – Олександр Зінченко, 18 – Олександр Тимчик, 19 – Жуніор Мораес, 20 – Віктор Коваленко, 21 – Олександр Караваєв, 22 – Микола Матвієнко, 23 – Андрій Лунін.

    Варто відзначити, що Степаненко відіграв повний матч за національну команду проти Швейцарії (2:1). Всього в активі 31–річного півзахисника 58 матчів у складі збірної України (чотири голи).

    Додамо також, на мадридському стадіоні «Альфредо Ді Стефано» збірна України зіграє проти команди Іспанії у другому турі Ліги націй–2020/2021 (початок зустрічі – о 21:45).

    Читайте також: Ярмоленко вийшов у лідери результативності в історії України.

    Джерело: УАФ

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Євген Коноплянка Руслан Маліновський Віктор Циганков Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Ігор Харатін Георгій Бущан Сергій Сидорчук Сергій Кривцов Марлос Олександр Караваєв Олександр Тимчик Андрій Лунін Микола Матвієнко Едуард Соболь Віктор Коваленко Роман Яремчук Владислав Супряга Ігор Пластун
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