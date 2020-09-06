Основний футболіст збірної України пропустить поєдинок проти Іспанії



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Степаненко вісім разів вигравав чемпіонату України з футболу Instagram Степаненка

Наразі невідомо, чому провідний центральний півзахисник пропустить гру з іспанцями

З’явилася заявка збірної України на матч другого туру дивізіону А Ліги націй проти національної команди Іспанії.

В заявці не знайшлося місця півзахиснику «Шахтаря» Тарасу Степаненко. Причини даного рішення не повідомляються.

До вашої уваги заявка «синьо–жовтих»:

1 номер – Георгій Бущан, 2 – Едуард Соболь, 3 – Ігор Пластун, 4 – Сергій Кривцов, 5 – Сергій Сидорчук, 6 – Євген Макаренко, 7 – Андрій Ярмоленко, 8 – Руслан Маліновський, 9 – Роман Яремчук, 10 – Євген Коноплянка, 11 – Марлос, 12 – Андрій Пятов, 13 – Владислав Супряга, 14 – Ігор Харатін, 15 – Віктор Циганков, 16 – Богдан Михайліченко, 17 – Олександр Зінченко, 18 – Олександр Тимчик, 19 – Жуніор Мораес, 20 – Віктор Коваленко, 21 – Олександр Караваєв, 22 – Микола Матвієнко, 23 – Андрій Лунін.

Варто відзначити, що Степаненко відіграв повний матч за національну команду проти Швейцарії (2:1). Всього в активі 31–річного півзахисника 58 матчів у складі збірної України (чотири голи).

Додамо також, на мадридському стадіоні «Альфредо Ді Стефано» збірна України зіграє проти команди Іспанії у другому турі Ліги націй–2020/2021 (початок зустрічі – о 21:45).

Джерело: УАФ