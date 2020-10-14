Україна сенсаційно перемогла Іспанію в Лізі націй (відео)

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Україна стримувала іспанців 75 хвилин. А на 76-й вистрелила сама Світлина - UEFA.com

Перемогу нашій команді приніс Віктор Циганков

Збірна України з футболу перервала важку програшну серію, яка тривала впродовж трьох поєдинків і завершилася поразками з загальним рахунком 2:13. І не просто перервала, а перемогла у четвертому турі групового турніру Ліги націй на власному полі чемпіонів світу-2010.

Україна – Іспанія – 1:0

Гол: 1:0 – Віктор Циганков (76)

Україна: Бущан – Олександр Караваєв, Забарний, Віталій Миколенко, Едуард Соболь – Сергій Сидорчук (Віктор Коваленко, 61), Євген Макаренко, Шапаренко – Ярмоленко (к), Роман Яремчук, Олександр Зубков (Віктор Циганков, 65). Тренер – Андрій Шевченко

Іспанія: Де Хеа – Хесус Навас, Серхіо Рамос (к), Пау Торрес, Реґілон – Мікель Меріно (Дані Себальос, 47), Родрі, Серхіо Каналес – Адама Траоре, Родріґо (Оярсабаль, 58), Ансу Фаті (Ферран Торрес, 58). Тренер – Луїс Енріке

Судді: Павел Ґіль – Конрад Сапела, Марцін Борковскі (всі – Польща)

13 жовтня. Київ. НСК «Олімпійський». 10 000 глядачів

Впродовж практично всього поєдинку українці грали від оборони. Двічі наша команда могла пропустити в самому дебюті гри, але в обох випадках надійно діяв воротар Георгій Бущан.

Українська збірна намагалася вибігати в контратаки, але головна гострота поруч із ворітьми Давіда Де Хеа полягала в тому, двічі Андрій Ярмоленко та Олександр Зубков створили передумови для призначення пенальті. Однак повтори ситуацій показали, що на позначку рефері не вказав справедливо.

Особливо важко українській команді було в заключній чверті поєдинку, коли іспанці додали обертів, а господар поступово почали підсідати. Однак самовідданість команди загалом і відмінна гра Бущана, який відіграв, мабуть, найкращий поєдинок у кар’єрі, допомагали відстояти нічийний підсумок.

Ми терпіли весь матч, Бущан грав бездоганно у воротах. І в мить, коли виглядало, що вершиною мрій буде нічия, спрацювала динамівська зв'язка: колишній киянин Андрій Ярмоленко віддав, а Віктор Циганков, не зближуючись з Де Хеа, піймав воротаря іспанців у півпозиції і влучно пробив у кут - 1:0!

В іншому матчі нашої групи Німеччина відігралася з 0:2 і зіграла вдома 3:3 зі швейцарцями.

Таким чином, Іспанія з сімома очками залишилася лідером групи 4. Німці мають шість очок, стільки ж у України. Швейцарія з двома пунктами остання.

Наступний матч збірна України проведе 14 листопада на виїзді з Німеччиною.