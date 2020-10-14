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    Україна сенсаційно перемогла Іспанію в Лізі націй (відео)

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    Україна стримувала іспанців 75 хвилин. А на 76-й вистрелила сама - Україна сенсаційно перемогла Іспанію в Лізі націй (відео)
    Україна стримувала іспанців 75 хвилин. А на 76-й вистрелила сама
    Світлина - UEFA.com

    Перемогу нашій команді приніс Віктор Циганков

    Збірна України з футболу перервала важку програшну серію, яка тривала впродовж трьох поєдинків і завершилася поразками з загальним рахунком 2:13. І не просто перервала, а перемогла у четвертому турі групового турніру Ліги націй на власному полі чемпіонів світу-2010.

    Україна – Іспанія – 1:0

    Гол: 1:0 – Віктор Циганков (76)

    Україна: Бущан – Олександр Караваєв, Забарний, Віталій Миколенко, Едуард Соболь – Сергій Сидорчук (Віктор Коваленко, 61), Євген Макаренко, Шапаренко – Ярмоленко (к), Роман Яремчук, Олександр Зубков (Віктор Циганков, 65). Тренер – Андрій Шевченко

    Іспанія: Де Хеа – Хесус Навас, Серхіо Рамос (к), Пау Торрес, Реґілон – Мікель Меріно (Дані Себальос, 47), Родрі, Серхіо Каналес  – Адама Траоре, Родріґо (Оярсабаль, 58), Ансу Фаті (Ферран Торрес, 58). Тренер – Луїс Енріке

    Судді: Павел Ґіль – Конрад Сапела, Марцін Борковскі (всі – Польща)

    13 жовтня. Київ. НСК «Олімпійський». 10 000 глядачів

    Впродовж практично всього поєдинку українці грали від оборони. Двічі наша команда могла пропустити в самому дебюті гри, але в обох випадках надійно діяв воротар Георгій Бущан.

    Українська збірна намагалася вибігати в контратаки, але головна гострота поруч із ворітьми Давіда Де Хеа полягала в тому, двічі Андрій Ярмоленко та Олександр Зубков створили передумови для призначення пенальті. Однак повтори ситуацій показали, що на позначку рефері не вказав справедливо.

    Особливо важко українській команді було в заключній чверті поєдинку, коли іспанці додали обертів, а господар поступово почали підсідати. Однак самовідданість команди загалом і відмінна гра Бущана, який відіграв, мабуть, найкращий поєдинок у кар’єрі, допомагали відстояти нічийний підсумок.

    Ми терпіли весь матч, Бущан грав бездоганно у воротах. І в мить, коли виглядало, що вершиною мрій буде нічия, спрацювала динамівська зв'язка: колишній киянин Андрій Ярмоленко віддав, а Віктор Циганков, не зближуючись з Де Хеа, піймав воротаря іспанців у півпозиції і влучно пробив у кут - 1:0!

    В іншому матчі нашої групи Німеччина відігралася з 0:2 і зіграла вдома 3:3 зі швейцарцями.

    Таким чином, Іспанія з сімома очками залишилася лідером групи 4. Німці мають шість очок, стільки ж у України. Швейцарія з двома пунктами остання.

    Наступний матч збірна України проведе 14 листопада на виїзді з Німеччиною.

     Читайте також: Україна програла Німеччині у Лізі націй (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Ліга націй Віктор Циганков Георгій Бущан Микола Шапаренко Віталій Миколенко Сергій Сидорчук Серхіо Рамос Олександр Караваєв Едуард Соболь Віктор Коваленко Роман Яремчук Серхіо Реґілон Родріґо Олександр Зубков Родрі Давід Де Хеа Ферран Торрес Пау Торрес Хесус Навас Мікель Оярсабаль Ілля Забарний Анссумане Фаті Адама Траоре Євген Макаренко Луїс Енріке Серхіо Каналес Дані Себальос Мікель Меріно
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