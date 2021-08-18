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    Ястремська після надважкого матчу потролила глядачів, які вболівали за суперницю

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    Даяна Ястремська подолала перше коло турніру в Цинциннаті - Ястремська після надважкого матчу потролила глядачів, які вболівали за суперницю
    Даяна Ястремська подолала перше коло турніру в Цинциннаті
    Фото з відкритих джерел

    Даяна поступалася на турнірі в Цинциннаті, але змогла здобути перемогу

    Одеситка Даяна Ястремська з перемоги стартувала на престижному турнірі в Цинциннаті. В першому колі вона зустрічалася з господаркою кортів Кеті Макнеллі, і змогла взяти гору, як у першому сеті поступалася 2:4, а в другому – 2:5. Матч українка завершила в двох сетах на тай-брейку – 7:6, 7:6.

    Під час поєдинку глядачі активно підтримували американку, яка народилася в цьому місті. По завершенню гри Ястремська не потиснула суперниці руку біля сітки, а підійшла до неї вже після того, як склала ракетку. Макнеллі, в свою чергу, вилаялася на адресу Даяни.

    «Кілька людей, ось там (на трибуні), там і там, за мене вболівали. Що стосується всього іншого, якщо чесно, мені байдуже», – сказала після матчу Ястремська.

    У другому колі Даяна Ястремська зіграє проти чешки Барбори Крейчікової.

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    Теги: теніс Даяна Ястремська
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    Ястремська після надважкого матчу потролила глядачів, які вболівали за суперницю