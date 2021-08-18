Головний тренер збірної Петраков назвав прізвища своїх помічників

Олександр Петраков ще не визначився з усіма помічниками

Наставнику національної команди допомагатимуть колишні київські динамівці

Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков визначився зі своїми помічниками. Всі вони раніше пройшли школу київського «Динамо».

«Я ще не говорив з хлопцями. Поки все не точно, тому що вони можуть сказати, що не хочуть працювати, або їх клуб не відпустить. Я назву тренерський штаб, але з ними я ще не розмовляв. Це буде Андрій Анненков, який зараз працює в «Чорноморці», В'ячеслав Кернозенко – тренер воротарів, В'ячеслав Ружинцев і Іван Баштовий – тренери з фізичної підготовки та Олександр Шовковський – тренер. Над кандидатурою ще одного фахівця я ще думаю», – сказав Петраков в ефірі Профутбол Digital.

Анненков, Кернозенко і Шовковський – колишні гравці київського «Динамо». Останній також входив до тренерського штабу Андрія Шевченка.

Олександра Петракова призначили на посаду тренера вночі на 18 серпня. Вже 1 вересня збірна України зіграє відбірний матч ЧС-2022 проти Казахстану на виїзді, а 4 вересня прийме в Києві Францію.