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    Головний тренер збірної Петраков назвав прізвища своїх помічників

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    Олександр Петраков ще не визначився з усіма помічниками - Головний тренер збірної Петраков назвав прізвища своїх помічників
    Олександр Петраков ще не визначився з усіма помічниками
    Фото: УАФ

    Наставнику національної команди допомагатимуть колишні київські динамівці

    Виконуючий обов’язки головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков визначився зі своїми помічниками. Всі вони раніше пройшли школу київського «Динамо».

    «Я ще не говорив з хлопцями. Поки все не точно, тому що вони можуть сказати, що не хочуть працювати, або їх клуб не відпустить. Я назву тренерський штаб, але з ними я ще не розмовляв. Це буде Андрій Анненков, який зараз працює в «Чорноморці», В'ячеслав Кернозенко – тренер воротарів, В'ячеслав Ружинцев і Іван Баштовий – тренери з фізичної підготовки та Олександр Шовковський – тренер. Над кандидатурою ще одного фахівця я ще думаю», – сказав Петраков в ефірі Профутбол Digital.

    Анненков, Кернозенко і Шовковський – колишні гравці київського «Динамо». Останній також входив до тренерського штабу Андрія Шевченка.

    Олександра Петракова призначили на посаду тренера вночі на 18 серпня. Вже 1 вересня збірна України зіграє відбірний матч ЧС-2022 проти Казахстану на виїзді, а 4 вересня прийме в Києві Францію.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Петраков
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    Головний тренер збірної Петраков назвав прізвища своїх помічників