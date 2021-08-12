Світоліна поступилася на старті першого після Олімпіади турніру

Еліна Світоліна невдало стартувала на турнірі в Канаді

На змаганнях у Монреалі Еліна не змогла здолати британку Йоханну Конту

Бронзовий призер Ігор у Токіо Еліна Світоліна не змогла подолати друге коло змагань на турнірі в Монреалі. В першому матчі вона зустрічалася з британкою Йоханною Контою і поступилася в трьох сетах – 6:3, 3:6, 2:6.

Матч тривав 2 години і 11 хвилин. Вирішальим став другий сет. Світоліна не реалізувала 5 брейкпойнтів, а суперниця змогла взяти одну подачу Еліни. У вирішальній партії британка взяла два гейми на подачі українки.

Для 41-ї ракетки світу Йоханни Конти це перша перемога над Світоліною (українка виграла 5 минулих зустрічей).

Еліна вперше з 2015 року програла свій стартовий поєдинок на турнірі WTA 1000 в Канаді.

Також зачохлила ракетку Даяна Ястремська. Вона поступилася американці Слоан Стівенс – 4:6, 6:1, 4:6.

Сил не залишилося. Неймовірні емоції стриманої Світоліної на Олімпіаді (фото).