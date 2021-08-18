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    Український тренер створив гучну сенсацію в Лізі чемпіонів (усі результати)

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    Юрій Вернидуб мчить до групового турніру Ліги чемпіонів - Український тренер створив гучну сенсацію в Лізі чемпіонів (усі результати)
    Юрій Вернидуб мчить до групового турніру Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Юрій Вернидуб розгромив з «Шерифом» загребське «Динамо»

    Одним представником України на груповому етапі Ліги чемпіонів, ймовірно, стане більше. Юрій Вернидуб, який тренує молдовський «Шериф», в першому матчі плей-оф раунду Ліги чемпіонів здобув переконливу перемогу над хорватським «Динамо» – 3:0. Причому рахунок міг бути й більшим. Одного разу гостей Тирасполя з Загреба врятувала стійка воріт, ще двічі гравці господарів не використали виходи сам на сам з голкіпером хорватів.

    У разі, якщо в гостях «Шериф» втримає здобуту перевагу, то вперше в історії зіграє на груповому етапі Ліги чемпіонів. Додамо, що в складі господарів не було жодного місцевого футболіста.

    В перший день плей-оф «Шахтар» у гостях здолав «Монако» – 1:0, а «Зальцсбург» з Австрії переміг данський «Брондбю» – 2:1.

    Сьогодні «Ференцварош», за який грають українці Ігор Харатін і Олександр Зубков, у плей-оф раунді Ліги чемпіонів вийдуть на поле швейцарського «Янг Бойз», «Бенфіка» Романа Яремчука прийме ПСВ з Нідерландів, а «Лудогорець» Ігоря Пластуна гостюватиме в шведського «Мальме».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Юрій Вернидуб Ігор Пластун
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    Український тренер створив гучну сенсацію в Лізі чемпіонів (усі результати)