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    Ястремська розповіла, як через фізичний контакт в її організм потрапив допінг

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    Даяну Ястремську виправдали у скандальній справі - Ястремська розповіла, як через фізичний контакт в її організм потрапив допінг
    Даяну Ястремську виправдали у скандальній справі
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка пройшла тест на поліграфі

    Одеситка Даяна Ястремська, яка більш ніж півроку доводила, що не приймала допінг навмисно, нарешті може грати в тенісному Турі.

    Міжнародна федерація тенісу представила повний текст Міжнародного незалежного трибуналу. Нагадаємо, що 22 липня українку допустили до змагань.

    Відзначається, щоб довести свою невинність Ястремська пройшла тест на поліграфі, який з вірогідністю більш ніж в 99% підтвердив, що Даяна ніколи не приймала допінг.

    У своїх свідченнях Даяна не заперечую наявність забороненого препарату местеролона в своєму організмі. Однак українка заявляла, що заборонена речовина потрапила в її організм в результаті фізичного контакту 23–24 листопада 2020 року, оскільки препарат приймав хлопець Ястремської, і вона про це не знала.

    В ході розгляду справи були вислухані свідчення як тенісистки, так і її хлопця, повідомляє sport.ua. Вони підтвердили, що були разом увечері 23 листопада, а також вранці наступного дня, в день, коли Даяна здала пробу.

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    Теги: теніс Даяна Ястремська
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    Ястремська розповіла, як через фізичний контакт в її організм потрапив допінг