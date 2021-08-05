Ястремська розповіла, як через фізичний контакт в її організм потрапив допінг

Українська тенісистка пройшла тест на поліграфі

Одеситка Даяна Ястремська, яка більш ніж півроку доводила, що не приймала допінг навмисно, нарешті може грати в тенісному Турі.

Міжнародна федерація тенісу представила повний текст Міжнародного незалежного трибуналу. Нагадаємо, що 22 липня українку допустили до змагань.

Відзначається, щоб довести свою невинність Ястремська пройшла тест на поліграфі, який з вірогідністю більш ніж в 99% підтвердив, що Даяна ніколи не приймала допінг.

У своїх свідченнях Даяна не заперечую наявність забороненого препарату местеролона в своєму організмі. Однак українка заявляла, що заборонена речовина потрапила в її організм в результаті фізичного контакту 23–24 листопада 2020 року, оскільки препарат приймав хлопець Ястремської, і вона про це не знала.

В ході розгляду справи були вислухані свідчення як тенісистки, так і її хлопця, повідомляє sport.ua. Вони підтвердили, що були разом увечері 23 листопада, а також вранці наступного дня, в день, коли Даяна здала пробу.