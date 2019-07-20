Язикатий американець, який постійно провокує Ломаченка, здобув складну перемогу над японцем (відео)



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Теофімо Лопес мав суттєві проблеми з набагато вищим Масайоші Накатані Boxing News 24

Теофімо Лопес здобув 14-ту звитягу

В Оксон-Гіллі (США), на рингу MGM National Harbor відбувся бій за статус обов'язкового претендента на титул IBF у легкій вазі. Славний своїм язиком без сухожиль американець Теофімо Лопес (14-0, 11 КО) добре помучився в поєдинку проти японця Масайоші Накатані (18-1, 12 КО). Фаворит зміг виграти тільки за результатами суддівських записок.

Троє рефері за межами рингу віддали балакучому американцеві одноголосну перемогу (118:110, 118:110, 119:109), хоча в бою все виглядало далеко не так однозначно.

Сумнівність свого домінування Лопес визнав відразу після бою, назвавши свій виступ жахливим. Американський проспект поскаржився на складності з подолання величезної різниці в антропометричних даних, оскільки Накатані був на 10 сантиметрів вищим і явно перевершував Теофімо за розмахом рук.

Тепер на Теофімо Лопеса очікує перший титульний поєдинок в кар'єрі проти ґанійця Річарда Коммі (29-2, 26 КО). У разі перемоги американця над 32-річним боксером з Ґани бій Ломаченко – Лопес стане майже неминучим.

«Безумовно, я хочу бою з Ломачеенком, - сказав після перемоги над Накатані вже без надмірної зухвалості Лопес. – Йому також належить провести бій проти великого хлопця. Подивимося на різницю, його чекає складний бій. Мій суперник атакував, був непереможним, високо стояв у рейтингу. Я показав усім, що можу тримати удар, можу вистояти 12 раундів. Ми готові».