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    Тайсон Ф’юрі визначився з двома найближчими суперниками і датами наступних боїв

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    Перший бій між Тайсоном Ф'юрі і Діонтеєм Вайлдером завершився внічию - Тайсон Ф’юрі визначився з двома найближчими суперниками і датами наступних боїв
    Перший бій між Тайсоном Ф'юрі і Діонтеєм Вайлдером завершився внічию
    Bloody Elbow

    Один із опонентів – Діонтей Вайлдер

    Екс-чемпіон світу за версіями IBF/WBO/WBA в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) розкрив плани по двох наступних боях. Британець стверджує, що це вже навіть не плани, а нібито підтверджені дати і імена.

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    Перший бій відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку (США). Суперник – допінг-скандаліст американець Джаррелл Міллер (23-0-1, 21 КО).

    Другий бій – 22  листопада 2020 року в Лас-Веґасі (США) або Нью-Йорку. Суперник – чемпіон світу за версією WBC Діонтей Уайлдер (41-0-1, 40 КО), матч-реванш.

    Співпромоутер Міллера Дмітрій Саліта не підтвердив і не спростував у коментарі World Boxing News цю інформацію.

    Стосовно лютневої дати, то джерела видання говорять, що бою Вайлдер – Ф'юрі II може перешкодити «тільки травма або плани обох учасників про можливі проміжні бої».

    Перший бій між ними відбувся в грудні 2018 року і несподівано завершився внічию. За словами самого 30-річного Тайсона, реванш на 22 лютого «підтверджений і підписаний». 

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    Джерело: vringe.com

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