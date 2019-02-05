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    Лопес: Олімпійське золото Ломаченко вигравав завдяки корупції в AIBA

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    Минулої неділі Теофімо Лопес нокаутував Дієґо Маґдалено - Лопес: Олімпійське золото Ломаченко вигравав завдяки корупції в AIBA
    Минулої неділі Теофімо Лопес нокаутував Дієґо Маґдалено
    boxingscene.com

    Найкращий проспект 2018 року розкидається гучними заявами

    Перспективний 21-річний легкваговик Теофімо Лопес, який розраховує вже в одному з найближчих боїв здобути титул чемпіона світу, заявив в інтерв'ю радіо SiriusXM Boxing, що вважає чемпіона WBA Василя Ломаченка переоціненим боксером, а його досягнення на професійному та аматорському ринзі не заслуговують на особливу увагу.

    «Я не фанат Ломаченка, - зізнався Лопес. - Не бачу в ньому нічого такого вже особливого. Вважати його найкращим незалежно від вагової категорії просто смішно. Він весь час перемагав суперників, які прийшли з легших вагових категорій. Його занадто переоцінюють».

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    Лопес також вважає, що дві золоті олімпійські медалі Ломаченка не мають особливої цінності через корупцію в аматорському боксі. «Ви всі знаєте ситуацію з AIBA, - сказав він. - Те, що відбувалося на Олімпійських іграх, було просто за гранню».

    На думку Лопеса, якщо йому доведеться зустрітися з Василем Ломаченком, він зуміє розвіяти ауру непереможності українського боксера. Однак бій з українцем перестав бути для нього ідеєю фікс. «Я нікого не боюся, - заявив Лопес. - Але в кінцевому підсумку нашою метою є не Ломаченко, а чемпіонські пояси. Однак чемпіонські пояси зараз у Ломаченка».

    Джерело: Boxingscene

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