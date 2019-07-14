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    Юлія Левченко красиво виграла чемпіонат Європи у Швеції (відео)

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    Юлія Левченко доповнила колекцію титулів - Юлія Левченко красиво виграла чемпіонат Європи у Швеції (відео)
    Юлія Левченко доповнила колекцію титулів
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    Зіркова українка перемогла з результатом 1,97 метра

    Віце-чемпіонка світу-2017, 21-річна киянка Юлія Левченко стала переможницею в стрибках у довжину на чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів, не старших 23-х років.

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    Сьогодні у Євле (Швеція) Юлія перемогла з результатом 1,97 метра.

    Другою стала німкеня Крістіна Гонзель, яка встановила особистий рекорд - 1,92 м. Бронза - в Елли Юнніли з Фінляндії, яка показала той же результат, що й срібна призерка, але використала більшу кількість спроб.

    Також у кваліфікації стрибків у висоту виступала ще одна українка Ліллі Клинцова. Але вона з результатом 1,73 м не пробилася до числа 13-ти фіналістів.

    Зауважимо, що Юлія Левченко чемпіонкою Європи U23 стає вже вдруге. Вперше вона перемогла два роки тому в польському Бидґощі. Окрім срібної нагороди дорослого чемпіонату світу-2017, в колекції Юлії є також дві медалі (срібло і бронза) дорослого Євро, золото юнацької Олімпіади-2014 в китайському Нанкіні і бронза чемпіонату світу-2016 серед юніорів.

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    чемпіонат Європи Юлія Левченко стрибки у висоту легка атлетика Крістіна Гонзель Елла Юнніла Ліллі Клинцова
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