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    Найсильніший український десятиборець травмувався після п’ятигодинної їзди на машині

    • Іван Вербицький
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    Олексій Касьянов неабияк засмутився - Найсильніший український десятиборець травмувався після п’ятигодинної їзди на машині
    Олексій Касьянов неабияк засмутився
    Іван Вербицький

    Олексій Касьянов змушений знятися з командного чемпіонату Європи

    Найсильніший український десятиборець, бронзовий призер чемпіонату світу-2009 Олексій Касьянов прийняв рішення припинити виступи на командному чемпіонаті Європи з легкоатлетичних багатоборств після трьох стартових видів – бігу на 100 метрів, стрибків у довжину і штовхання ядра.

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    Прикрість трапилася з Олексієм у секторі для стрибків у довжину. Стрибнувши у першій спробі на 5,79 м, дві наступних українець пропустив. А в штовханні ядра хоч брав участь, але намагався не давати навантаження на ліву ногу.

    «Спазмований ікро ножний м’яз, - пояснює Касьянов. - Нічого з цим зробити не можу. Через те не буду продовжувати змагань, адже існує велика імовірність, що можу отримати складнішу травму. А це – триваліше відновлення. Треба поберегтися. Рішення далося непросто, адже хотілося реалізувати те, що напрацював. Після довжини ще поштовхав ядро.

    Шкода ще й тому, що хотілося принести команді більше користі. Ми боремося за чемпіонство, усі хлопці й дівчата гарно налаштовані психологічно. Відчувається згуртованість. У такій атмосфері приємно знаходитися».

    При цьому спортсмен каже, що проблема не виникла спонтанно: «Шість днів тому впродовж п’яти годин вів машину. Після того тренувався,  просто бігав розминочні кола. У цю мить відчув спазм. Сподівався, що все пройде, не вірив, що травмуватися можна так легко. Виходить, можна.

    Касьянов сподівається, що пошкодження не виб’є його з тренувального процесу повністю. «Продовжу заняття без бігової роботи, поступово відновлюся і через півтора місяця планую виступити в чемпіонаті України».

     Читайте також: Євро з легкоатлетичних багатоборств: чи відстоїть Україна чемпіонство?
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    чемпіонат Європи легка атлетика Олексій Касьянов
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