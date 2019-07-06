Євро з легкоатлетичних багатоборств: чи відстоїть Україна чемпіонство?

Олексій Касьянов не боїться ні Андрія Кравченка, ні жодного іншого суперника Іван Вербицький

В Луцьку наша команда розраховує на перемогу

Сьогодні, 6 липня на луцькому стадіоні «Авангард» стартує командний чемпіонат Європи з легкоатлетичних багатоборств. У змаганнях візьме участь вісім найсильніших збірних континенту – України, Білорусі, Франції, Великої Британії, Швейцарії, Іспанії, Естонії та Нідерландів.

Вчора на Театральному майдані Луцька відбулася вражаюча церемонія відкриття, з розповіддю і фоторепортажем з якої можна познайомитися, перейшовши за посиланням.

Україна

На щастя, безпосередньо на легкоатлетичних доріжках і секторах три Ігори за четвертого не агітуватимуть. Там буде справжня боротьба за участю зіркових європейських атлетів. Збірна України два роки тому в естонській столиці Таллінні стала чемпіоном континенту й відповідно тепер своє звання відстоюватиме. Наставник українських легкоатлетів В’ячеслав Тиртишник каже, що команда готова добре і мінімум у призову трійку потрапити здатна. Навіть за умови, що чемпіонка світу серед юніорів Аліна Шух у Луцьку не виступатиме, оскільки готується до європейської першості в своїй віковій групі.

Спортсмени теж сповнені оптимізму, але висловлюються при цьому вкрай стримано.

«Розпланували сезон так, щоб пік форми прийшовся на ці змагання, - каже лідер української команди, бронзовий призер чемпіонату світу-2009 Олексій Касьянов. – Планували виступити тут разом із дружиною, але Аня через пошкодження не виступатиме (Анна Касьянова-Мельниченко – чемпіонка світу в семиборстві, - «Главком»). Тому я буду виступати за двох. У нас спортивна сім’я, ми допомагаємо одне одному. Насолоджуємося тим, що у нас дитина. Тренуємо одне одного, а Саша нас. Батьківство – це кожен день емоції, втома, це неймовірно. Це додало нам багато добрих емоцій.

У нашій команді загалом хороший командний дух, усі заряджені на високий результат. Ми підводили форму так, щоб бути в найліпших кондиціях. Я особисто притримуватимуся негласного правила таких змагань: першу спробу виконуватиму для команди, інших дві - для себе. Звичайно, вдома нам буде легше, ніж суперникам, бо не довелося переносити дорогу, добиратися на літаках. Наступний рік буде в моїй кар’єрі останнім. Минулий пропустив, але в паузі зрозумів, що ще хочу бути тут, змагатися. Надалі хочу пов’язати майбутнє зі спортом. Допоможу своїм збірній. Можливо, займуся бізнесом, але пов’язаним зі спортом».

«У нас є фора: на зборах ми тут провели кілька змагань, відчули нове, дуже гарне покриття, - додає лідер жіночої збірної України на цих змаганнях Дарина Слобода. – Нещодавно у на змаганнях в австрійському Ґьотіці я фінішувала недалеко від особистого рекорду, тому сподіваюся, що це досягнення невдовзі поновлю».

Суперники

Основними конкурентами українців у боротьбі за перемогу на домашньому Євро вочевидь будуть естонці. «Кілька тижнів тому виступала, спеціально до цих змагань готувалася, - говорить бронзова призерка чемпіонату світу-2008 Ґріт Шадейко. – Маю невелику травму ноги, але сподіваюся, вона не завадить».

«Вірю, що в мене все буде окей зі здоров’ям, - каже лідер естонців, п’ятий номер поточного світового рейтингу і володар найкращого результату сезону в світі Майкел Уйбо. – Нещодавно я стартував, після того було кілька легких днів, а потім напружені тижні підготовки. Мушу сказати, що у нас дуже хороша команда, одну з найкращих за всю нашу історію.

Я живу і тренуюся у США. Сюди приїхав із Флориди. Чи буде за мною стежити кохана (чинна олімпійська чемпіонка Шона Міллер-Уйбо з Багамських островів – «Главком»). Вона буде виступати у Будапешті. Можливо, побачить, як стартую я. Я вперше в Україні. Тут гарно, все подобається. Правда, бачив я поки небагато. Приземлився у Львові. У дорозі спав. Тут пересуваюся з готелю в торговий центр і на стадіон. Взагалі не ставлю собі за мету набрати певну кількість очок, просто намагаюся здобути очок більше, ніж на попередніх сезонах».

Ґранди

З зіркових іноземців варто виділити найперше срібного призера Олімпіади-2008 Андрія Кравченка з Білорусі. «Приємно повернутися на такий рівень після п’ятирічної паузи, - розповідає Андрій. – За цей час переніс п’ять операцій, довго відновлювався. Поточний сезон має дати відповідь на запитання, чи буде моє тіло готове до наступного, олімпійського року. В Луцьку спробую принести якомога більше очок для команди. Наразі про свій стан нічого певного сказати не можу. Відчуття найприємніші від повернення на доріжку. Будемо вважати, що все добре».

Чемпіон Європи-2018 у приміщенні Хорхе Уренья з Іспанії був не таким говірким із тієї причини, що спілкувався з присутніми через двох перекладачів. Іспанською він пояснював відповіді тренеру, той англійською озвучував усім присутнім. «Гарно почуваюся, хочу досягти пристойного результату, - каже Хорхе. - Два роки тому ми вийшли у Суперлігу. Сподіваюся зараз показати найкращий результат».

Змагання командного чемпіонату Європи з легкоатлетичних багатоборств відбуватимуться в Луцьку два дні – 6 і 7 липня.

Іван Вербицький, «Главком»