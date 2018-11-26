Юнацька збірна України буде в першому кошику перед жеребкуванням кваліфікаційного раунду Євро-2020



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Юнацька збірна України U-19 Фото: ФФУ

У ході жеребкування будуть утворені 13 груп із чотирьох команд

6 грудня у швейцарському Ньйоні відбудеться церемонія жеребкування кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2020 серед юнаків до 19-ти років.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Визначаться суперники юнацької збірної України (нині U-18 - гравці 2001 року народження, тренер - Олег Кузнецов).

У жеребкуванні будуть задіяні 52 з 54-х збірних, що візьмуть участь у європейській першості U-19, яка проходитиме в Північній Ірландії. Господарі турніру кваліфікуються до фінальної частини змагань автоматично.

Збірна Португалії на правах найсильнішої команди в рейтингу УЄФА отримала пряму перепустку до елітного раунду відбору.

Решту учасників було розподілено по чотирьох кошиках по 13 команд згідно з їхнім рейтингом.

Зазначимо, що юнацька збірна України U-19, маючи сьомий коефіцієнт, потрапила до кошика А.

Кошики посіву

Кошик A: Франція, Англія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Україна, Австрія, Іспанія, Чехія, Греція, Туреччина, Росія, Хорватія.

Кошик B: Словаччина, Швеція, Сербія, Бельгія, Норвегія, Польща, Данія, Ірландія, Шотландія, Грузія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Ізраїль.

Кошик C: Угорщина, Фінляндія, Швейцарія, Румунія, Чорногорія, Словенія, Кіпр, Македонія, Латвія, Азербайджан, Уельс, Білорусь, Ісландія.

Кошик D: Литва, Косово, Естонія, Молдова, Люксембург, Албанія, Мальта, Вірменія, Андорра, Казахстан, Фарерські острови, Гібралтар, Сан-Марино.

У ході жеребкування будуть утворені 13 груп із чотирьох команд (по одному представнику кожного кошика). Після цього визначать господарів міні-турнірів, а матчі цієї стадії будуть завершені до 19 листопада 2019 року.

Дві найсильніші команди з кожної групи і найкраща серед збірних, що посядуть треті місця (за результатами зустрічей із двома лідерами своєї групи), вийдуть до елітного раунду. Матчі цієї стадії відбудуться навесні 2020 року.

Переможці семи груп елітного раунду проб'ються до фінальної стадії, яка пройде в липні 2020 року в Північній Ірландії.