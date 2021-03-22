«Ювентус» поступився в Серії А, Роналду отримав президентську футболку

У чемпіона Італії залишилися мінімальні шанси захистити титул

Туринський «Ювентус» майже втратив шанси захистити титул чемпіона Серії А. В 28 турі «Стара Синьора» поступилася на своєму полі «Беневенто» - 0:1. Єдиний гол забив нападник гостей Адольфо Гайч.

Після цієї поразки відставання «Юве» від лідируючого «Інтера» складає 10 очок – 65 проти 55. Другим іде «Мілан» який в гостях зумів переграти «Фіорентину» (3:2) – 59, четвертою «Фіорентина», яка завдяки блискучій грі Руслана Малиновського здолала на віїзді «Верону» (2:0), – 55. На п’яту сходинку після перемоги над «Ромою» (2:0) піднявся «Наполі» – 53.

Примітно, що перед початком зустрічі президент «Ювентуса» Андреа Аньєллі привітав нападника команди Кріштіану Роналду з новим досягненням – 14 березня 36-річний португалець побив абсолютний рекорд легендарного бразильця Пеле за кількістю голів за кар'єру. Аньєллі подарував Роналду пам'ятну футболку з номером 770 (кількість забитих м'ячів Роналду за кар'єру) і написом G.O.A.T., яка розшифровується як Greatest Of All Time («найвеличніший в усі часи»).