  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Після чвертьфіналу Ліги чемпіонів Роналду став боягузом

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роналду довго сумував після матчу - Після чвертьфіналу Ліги чемпіонів Роналду став боягузом
    Роналду довго сумував після матчу
    фото з відкритих мереж

    Через те, що Кріштіану відвернувся, «Ювентус» вилетів з турніру

    В Італії знайшли цапа відбувайла, через якого чемпіон Італії вилетів з головного єврокубкого турніру Європи. Суперник «Ювентуса» «Порту» екстра-тайми грав у меншості, частіше відбивався, ніж атакував, але незадовго до фінального свистка, який мав відправити команди на серію пенальті, отримав право на штрафний удар. До воріт було далеко, тож в «стінку» стали всього четверо гравців. Та й ті під час удару розсипалися як голлівудське скло. Топ-зірка номер 1 у світі Кріштіану Роналду не тільки відвернувся від м’яча, а ще й розставив ноги. Між ними і пройшла траєкторія польоту «шкіряної кулі» прямісінько в кут воріт. Цей гол став другим для «Порту» й він пройшов «Ювентус» через більшу кількість м’ячів, забитих на полі суперника. А Роналду тепер називають блягузом.

    «Зазвичай ми вибираємо гравців, що стоять в стінці. Раніше вони ніколи не відверталися в таких ситуаціях. Можливо Роналду і Рабьо порахували, що до воріт занадто далеко, і удар не буде небезпечним. Це помилка, зазвичай такі помилки ми не робимо, але гравці не усвідомили всю небезпеку ситуації, тому ми пропустили», - так пояснив помилку головний тренер «Юве» Андреа Пірло.

    Читайте також:

      Теги: Кріштіану Роналду ФК Ювентус ФК Порту
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:

      Натисніть «Подобається», щоб читати
      Glavcom.ua в Facebook

      Я вже читаю Glavcom в Facebook

      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies