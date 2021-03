Після чвертьфіналу Ліги чемпіонів Роналду став боягузом

В Італії знайшли цапа відбувайла, через якого чемпіон Італії вилетів з головного єврокубкого турніру Європи. Суперник «Ювентуса» «Порту» екстра-тайми грав у меншості, частіше відбивався, ніж атакував, але незадовго до фінального свистка, який мав відправити команди на серію пенальті, отримав право на штрафний удар. До воріт було далеко, тож в «стінку» стали всього четверо гравців. Та й ті під час удару розсипалися як голлівудське скло. Топ-зірка номер 1 у світі Кріштіану Роналду не тільки відвернувся від м’яча, а ще й розставив ноги. Між ними і пройшла траєкторія польоту «шкіряної кулі» прямісінько в кут воріт. Цей гол став другим для «Порту» й він пройшов «Ювентус» через більшу кількість м’ячів, забитих на полі суперника. А Роналду тепер називають блягузом.

Ronaldo gifting Porto their ticket to the UCL quarter finals. His greatest ever contribution to Portuguese football. pic.twitter.com/n2ul9SFBt5