Шевченка посунуть у рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів

Українця напевно обжене нападник «Баварії» Томас Мюллер

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів форвард «Реала» Карім Бензема відкрив рахунок в грі з «Аталантою» (3:1). Цей м'яч став 70-м для француза в Лізі чемпіонів. У списку найкращих бомбардирів турніру він займає 5-е місце, а до найближчого конкурента – в особі Рауля, який займає 4-е місце, залишився лише 1 м'яч.

Залишиться в топ-10 колишній бомбардир київського «Динамо», «Мілана» та «Челсі», а нині головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Проте 8-му сходинку напевно втратить. Томас Мюллер з «Баварії» відстає від українця на один гол, а «Баварія» продовжує боротьбу за головний трофей.

Найкращим бомбардиром в історії Ліги чемпіонів (без урахування кваліфікації) є Кріштіану Роналду (134 голи), за ним йде Ліонель Мессі (120), а замикає трійку лідерів Роберт Левандовський (72).

До топ-10 також входять: Рауль Гонсалес («Реал», «Шальке») – 71, Карім Бензема («Ліон», «Реал») – 70, Руд ван Ністелрой (ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал») – 56, Тьєрі Анрі («Монако», «Арсенал», «Барселона»), Андрій Шевченко («Динамо» Київ, «Мілан», «Челсі») – 48, Златан Ібрагімович («Аякс», «Ювентус», «Інтер», «Барселона», «Мілан», «Парі Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед») – 48, Томас Мюллер («Бавария») – 47.



