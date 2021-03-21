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    Дружина Роналду розмістила зворушливе відео футболіста з дітьми й собакою

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    Щаслива сім'я в зборі - Дружина Роналду розмістила зворушливе відео футболіста з дітьми й собакою
    Щаслива сім'я в зборі
    фото з відкритих джерел

    Нападник «Ювентуса» багато часу проводить удома з нащадками

    Стала відома одна з причин, як Кріштіану Роналду вдається швидко відновлюватися психологічно й емоційно після невдалих матчів «Ювентуса». Варто було йому відвернутися від м’яча у грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, через що у чвертьфінал пройшов «Порту», як уже в наступній зустрічі португальський нападник, наче й не було нищівної критики, вийшов на поле й встановив рекорд усіх часів, перевершивши Пеле.

    Корінь стійкості, виявляється, криється в домашній ідилії. З відео, яке опублікувала дружина футболіста Джорджина видно, як сімейство проводить вільний час у дворі біля будинку. До гри з м’ячем долучилися не лише діти, а й собака.

    «Люблю тебе», - підписала відео Джоржина.

    Пара вижовує чотрирьох дітей, котрих виносили сурогатні матері, – 10-річного Кріштіану-молодшого, трирічних близнюкяв Єву та Матео, а також Алану Мартіну, яку народила Джорджина Родрігес.

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      Теги: Кріштіану Роналду сім'я
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