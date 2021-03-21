Дружина Роналду розмістила зворушливе відео футболіста з дітьми й собакою

Нападник «Ювентуса» багато часу проводить удома з нащадками

Стала відома одна з причин, як Кріштіану Роналду вдається швидко відновлюватися психологічно й емоційно після невдалих матчів «Ювентуса». Варто було йому відвернутися від м’яча у грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, через що у чвертьфінал пройшов «Порту», як уже в наступній зустрічі португальський нападник, наче й не було нищівної критики, вийшов на поле й встановив рекорд усіх часів, перевершивши Пеле.

Корінь стійкості, виявляється, криється в домашній ідилії. З відео, яке опублікувала дружина футболіста Джорджина видно, як сімейство проводить вільний час у дворі біля будинку. До гри з м’ячем долучилися не лише діти, а й собака.

«Люблю тебе», - підписала відео Джоржина.

Пара вижовує чотрирьох дітей, котрих виносили сурогатні матері, – 10-річного Кріштіану-молодшого, трирічних близнюкяв Єву та Матео, а також Алану Мартіну, яку народила Джорджина Родрігес.



