  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Ювентус» знайшов заміну Роналду в Норвегії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ерлінга Голанда хочуть бачити в своїх лавах великі клуби&nbsp; - «Ювентус» знайшов заміну Роналду в Норвегії
    Ерлінга Голанда хочуть бачити в своїх лавах великі клуби 
    фото з відкритих джерел

    Чемпіон Італії має намір поборотися за право підписати форварда дортмундської «Боруссії» Голанда

    Норвезький вундеркінд Ерлін Голанд назабивав уже ствільки голів, що за ним уже вистроїлася черга. Вірогідно, дортмундська «Боруссія» торгуватиме за нього дуже серьйозні кошти. Разом з «Челсі», «Манчестер Юнайтед», «Барселоною», «Парі Сен-Жермен» бажання придбати права на нападника висловив туринський «Ювентус». У Голанді в клубі бачать заміну Кріштіану Роналду, котрий цього літа може залиши команду через те, що його зарплатня з’їдає велику частину бюджету клубу. За час пандемії, коли вболівальників на стадіонах немає, такі витрати ведуть до накопичення боргів.

    Про зацікавленість «Юве» Голандом повідомив журналіст Альфредо Педулла. За його джерелами, Роналду вже дав вказівку своєму агенту, Жорже Мендешу, шукати новий клуб. Претендентів може бути три – це «Манчестер Юнайтед», «Парі Сен-Жермен» і мадридський «Реал». Очевидно, що найбільшу зацікавленість проявляє «Королівський клуб», однак каменем спотикання може стати питання із згаданою вище заробітною платою футболіста, яка становить 31 мільйон євро на рік. В епоху кризи «вершкові» готові будуть запропонувати близько 20 мільйонів євро.

    І, якщо перехід Роналду в «Реал» відбудеться, «Ювентус» всерйоз розраховує отримати 20-річного норвезького форварда.

    Читайте також:

    Теги: ФК Ювентус ФК Боруссія (Дортмунд)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies