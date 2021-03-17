«Ювентус» знайшов заміну Роналду в Норвегії

Чемпіон Італії має намір поборотися за право підписати форварда дортмундської «Боруссії» Голанда

Норвезький вундеркінд Ерлін Голанд назабивав уже ствільки голів, що за ним уже вистроїлася черга. Вірогідно, дортмундська «Боруссія» торгуватиме за нього дуже серьйозні кошти. Разом з «Челсі», «Манчестер Юнайтед», «Барселоною», «Парі Сен-Жермен» бажання придбати права на нападника висловив туринський «Ювентус». У Голанді в клубі бачать заміну Кріштіану Роналду, котрий цього літа може залиши команду через те, що його зарплатня з’їдає велику частину бюджету клубу. За час пандемії, коли вболівальників на стадіонах немає, такі витрати ведуть до накопичення боргів.

Про зацікавленість «Юве» Голандом повідомив журналіст Альфредо Педулла. За його джерелами, Роналду вже дав вказівку своєму агенту, Жорже Мендешу, шукати новий клуб. Претендентів може бути три – це «Манчестер Юнайтед», «Парі Сен-Жермен» і мадридський «Реал». Очевидно, що найбільшу зацікавленість проявляє «Королівський клуб», однак каменем спотикання може стати питання із згаданою вище заробітною платою футболіста, яка становить 31 мільйон євро на рік. В епоху кризи «вершкові» готові будуть запропонувати близько 20 мільйонів євро.

І, якщо перехід Роналду в «Реал» відбудеться, «Ювентус» всерйоз розраховує отримати 20-річного норвезького форварда.