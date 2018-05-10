«Ювентус» розгромив «Мілан» та став володарем Кубка Італії

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«Ювентус» – переможець Кубку Італії. Фото: Getty Images

«Мілан» так і не зміг забити хоча б гол престижу

Фінальний матч Кубка Італії між «Ювентусом» та «Міланом» завершився розгромом «росс-нері».

Стартовий склад команд особливо не здивував. На поле вийшли основні гравці, і єдиною несподіванкою стало перебування Гонсало Ігуаїні на лаві запасних.

Перший тайм пройшов за деякої переваги «Мілана», хоча за статистикою сильнішим виглядав «Ювентус». Моменти туринців просто не були дуже небезпечними – єдиний справді гострий епізод «б'янконері» трапився на 37-й хвилині, коли Манджукіч з 11 метрів замикав навіс Куадрадо, а Доннарумма впевнено забрав цей м'яч.

«Мілан» же був ближчим до голу – особливо після потужних ударів Кутроне, Сусо та Бонавентури, які або парирував Буффон, або пролітали над дев'ятками.

Другий тайм, однак, завершився тотальним розгромом «Мілана». «Ювентус» з перших хвилин підвищив швидкості та притиснув «россонері» до власних воріт, і голи не змусили себе довго чекати. Туринці відгрузили у ворота Доннарумми три м'ячі за шість хвилин, а ще один прийшов на 76-й.

Три з чотирьох м'ячів прийшли після кутових: двічі Бенатья відривався від захисників та розстрілював ворота «Мілана» головою, а ще один завершився зрізкою Калініча у власні ворота. Класний гол вдався з лінії штрафного і Дугласу Кості. Майже у всіх м'ячах так чи інакше можна було констатувати: Доннарума міг зіграти краще.

Після цього гра була завершена. «Мілан» так і не зміг забити хоча б гол престижу, хоча після одного з моментів м'яч рикошетом від Матюйді влучив у штангу воріт Буффона. Фінальний свисток зафіксував розгром «Мілана» – 4:0. «Ювентус» – володар Кубка Італії.

Кубок Італії

Фінал

«Ювентус» – «Мілан» – 4:0

Голи: Бенатья(56, 64), Дуглас Коста(61), Калініч(76авт.)

Джерело: Футбол 24