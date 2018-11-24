«Ювентус» впевнено переграв «СПАЛ»



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Кріштіано Роналду Фото взяте з сайту football24.ua

Роналду знову відзначився голом

Зустріч почалася досить в рівному темпі, і, деякий період часу, з м'ячем навіть вдавалося більше перебувати гравцям команди гостей. «Ювентус» діяв обережно і прекрасно розумів, що саме очікує від даного протистояння.

Однак швидкий гол команді Аллегрі, все ж, вдався. Ось тільки арбітр побачив фол з боку Кріштіану Роналду проти захисника в момент, коли прострільну пас з лівого флангу віддавав Дуглас Коста. Дуже спірне рішення, з яким довго не погоджувалися футболісти туринського клубу, але рефері був непохитний.

Забитий футболістами «Ювентуса» м'яч припав на перші півгодини гри. Пьянич взявся виконувати штрафний на правому фланзі і найточнішим навісом в район одинадцятиметрової позначки доставив м'яч до Кріштіану Роналду. Португалець виявився не проти забити свій черговий м'яч точним ударом в ближній кут.

Поступово, перша половина поступилася місцем подій другого тайму, а тиск на ворота гостей гравцями «Юве» досягало пікових значень вже з перших його хвилин.

Дуглас Коста міг стати автором справжнього шедевра, якби йому вдався гол зразка виступів за донецький Шахтар. Зі штрафного під гострим кутом до воріт завдавав він обвідний удар у дальній кут, але м'яч зустрівся зі штангою, після чого знущально пролетів вздовж лінії воріт, потрапивши до Роналду. Португалець, по всій видимості, і сам був сильно вражений такою сміливою спробою від партнера, а тому - не зміг добити в порожні ворота.

Як завершувати подібні епізоди, Кріштіану показав партнер по команді в кінці другої півгодини гри. Маріо Манджукич виявився першим на добиванні, після хльосткого удару від Дугласа Кости з-за меж штрафного.

У завершальній стадії поєдинку «Ювентус» вже не особливо прагнув до створення небезпечних моментів біля чужих воріт і зовсім нічого не дозволив своєму суперникові. 2:0 і «зебри», як і раніше на ходу.

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Матч 13-го туру

«Ювентус» - «СПАЛ» 2: 0

Голи: Роналду, 29, Манджукич, 60.

«Ювентус»: Перин - Маттіа Де Шильйо, Бонуччі, Ругані, Алекс Сандро (К'єлліні, 87) - Куадрадо, Бентанкур, Пьянич, Коста (Матюїді, 73) - Манджукич, Роналду.

«СПАЛ»: Гоміс - Сіонек, Боніфацій, Феліпе, Фарес - Лаццари, Скьяттарелла (Вальдіфьорі, 83), Куртич, Міссіролі (Валоті, 59) - Петанов (Палоскі, 85), Антонуччі.

Попередження: Бентанкур - Сіонек, Фарес, Скьяттарелла.

Джерело: football24.ua