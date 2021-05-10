«Ювентус» з Роналду виганяють з чемпіонату Італії

Наступний сезон туринський клуб може розпочати в нижчій лізі

Туринський «Ювентус» зазнав ще одного відчутного удару. Після поразки від «Мілану» з рахунком 0:3 і загрози відставки з посади головного тренера Андреа Пірло, клуб отримав останнє попередження від голови Федерації футболу Італії Габріеле Гравіни. Функціонер заявив, що у разі невиходу «Старої Синьори» з числа засновників Європейської Суперліги, наступного сезону він не зможе брати участь у чемпіонаті Італії. Наразі про вихід із Суперліги оголосили дев'ять команд. Троє – «Барселона», «Реал» та «Ювентус» поки що цього не зробили і продовжують боротися з УЄФА, яке є монополістом на європейські кубкові турніри, в тому числі Лігу чемпіонів, де названа трійця клубів є завсідниками, а матчі за їх участю приносять левову частку доходів турніру.

Проект Європейської Суперліги мав на увазі під собою створення однієї ліги, в якій гратимуть 20 найкращих клубів Європи. Участь в Суперлізі підтвердили такі топ-клуби, як «Мілан», «Арсенал», мадридський «Атлетіко», «Челсі», «Барселона», міланський «Інтер», туринський «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» і «Тоттенгем».

На даний момент про свій вихід з Суперліги офіційно оголосили всі згадані клуби, крім «Барселони», «Реала» і «Ювентуса».

За «Ювентус» грає, нагадаємо, володар колекції «Золотих м'ячів» Кріштіану Роналду та ще півтора десятки гравців провідних національних збірних світу.