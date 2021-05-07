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    Фінал Ліги чемпіонів перенесуть через коронавірус

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    Стадіон&nbsp;&laquo;Уемблі&raquo; готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів - Фінал Ліги чемпіонів перенесуть через коронавірус
    Стадіон «Уемблі» готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Стамбул і вся Туреччина через пандемію потрапили до країн «червоної зони»

    Фінальний матч Ліги чемпіонів, проведення якого заплановано в Стамбулі 29 травня, ймовірно, буде перенесено з Туреччини в іншу країну. Про це в п'ятницю повідомляє ESPN.

    У Туреччині не вщухає пандемія коронавірусу. Захворюваність серед населення зростає. 7 травня в Туреччині зафіксували 20 107 нових хворих. У Великобританії таких випадків – 2 490.

    У п'ятницю Уряд Великобританії включило Туреччину в «червоний список» країн. Також туди були включені Мальдіви і Непал.

    Після повернення з країн, що знаходяться в «червоному списку», жителі Великобританії (в тому числі футболісти) повинні пробути на карантині в готелі протягом 10 днів за свій рахунок. Такі заходи ставлять під сумнів прибуття на матч англійських уболівальників (УЄФА раніше підтвердив, що на стадіоні «Ататюрк» будуть 8 тисяч фанатів).

    Футболістів теж можуть не пустити, і це не влаштовує Футбольну асоціацію – в «Челсі» і «Манчестер Сіті» багато футболістів збірної Англії, які повинні зіграти на чемпіонаті Європи.

    Гру готовий прийняти лондонський «Уемблі». З пропозицією провести фінал вийшла й «Астон Вілла» з Бірмінгема.

    Стамбул мав прийняти фінал Ліги чемпіонів ще в 2020 році, але через пандемію вся фінальна стадія плей-оф турніру була перенесена в Португалію.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів коронавірус
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