- Скільки олімпійських медалей «наворожили» Україні і хто їх виграє

В Японії наша збірна святкуватиме 25-річний ювілей дебюту на літніх Іграх

Перенесення Олімпіади з 2020 на 2021 рік, втім, не знімає питання, наскільки сильною полетить до Токіо українська збірна. Цього року команда України на Іграх в Японії може святкувати своєрідний ювілей - 25 років спортсмени під українським прапором вперше вийшли на літню Олімпіаду.

За цей час виросло нове покоління спортсменів. Нинішнє скликання атлетів нічого не знає про радянське минуле. Їх результати віддзеркалюють реальний стан справ як у масовій фізкультурній зайнятості, так і спорті великих досягнень.

Медалі на літніх Олімпійських іграх

Джерело: uk.wikipedia.org

Свій прогноз на медальний залік на Іграх зробив аналітичний портал Gracenote. До уваги бралися результати спортсменів на чемпіонатах світу і континентальних першостях. Світові лідери – ті ж самі. Тут і до ворожки ходити не треба. Як завжди, «на коні» повернуться з Японії збірні США й Китаю, які на двох, за попередніми підрахунками, можуть вибороти близько 200 медалей.

Україна ж, за прогнозами, також може не бути зайвою на цьому «святі життя». Попередньо «віддають» 21 медаль і загальнокомандне 15 місце, яке скрадатиметься з шести золотих, сімох срібних і восьми бронзових нагород. У порівнянні з минулою Олімпіадою, в Ріо-2016, загальна скарбничка збірної України може збільшитися на 10 медалей. Це не рекорд, як видно з вищенаведеної таблиці, але близький до нього результат.

Прогноз від Мінмолодьспорту

Ігри в Токіо заплановані на 24 липня - 9 серпня 2021 року. Ще до останнього часу немає ясності, чи можуть їх перенести-відмінити, адже Японія зараз повністю закрита для туристів. Поки що вирішено не допускати на Олімпіаду іноземних вболівальників, та й місцеві ще не знають, чи зможуть спостерігати за змаганнями з трибун стадіонів.

Додаткових інструкцій не отримували й у Мінмолодьспорті.

«Якщо ми проводимо добровільну вакцинацію спортсменів, то все йде за планом, – розповів «Главкому» Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. – Я сам перехворів на коронавірус дуже важко, тож рекомендую не ризикувати здоров’ям. Наше завдання підвести спортсменів до Ігор у повній готовності. Про черговий перенос Олімпіади я не чув. Звичайно, на результати може вплинути відсутність належної змагальної практики. Проте всі в рівних умовах. Я не скажу, в яких видах програми ми обов’язково візьмемо медалі. У спорті всяке трапляється, тому він і має шалену популярність. Розраховую, що наші олімпійці виграють 13-15 нагород».

Джерело: uk.wikipedia.org (зображення клікабельне)

У яких видах Україна може вибороти медалі

Наразі остаточний склад збірної України ще не сформований. Накопичувальна система балів спортсменами передбачає, що відбір у деяких видах спорту завершиться наприкінці травня, а заявку наша команда має подати не пізніше 5 липня.

Наразі проходить чемпіонат Європи з вільної та греко-римської боротьби, в останніх числах квітня ліцензії отримуватимуть фехтувальники, до кінця травня продовжено відбір у важкій атлетиці.

Розмір преміальних на сьогоднішній день не змінився. За «золото» чемпіон від України отримає еквівалент 125 тис, «срібло» коштуватиме державі 80 тис., «бронза» – 55 тис.

Більшість учасників від України, втім, відома. Спробуємо розібратися, хто на що може розраховувати на Іграх-2020.

Комплект медалей Олімпіади в Токіо (Фото: EPA)

Фехтування

В збірній, звичайно, є свої лідери. Передусім, це Ольга Харлан. У жіночій шаблі вона виступатиме в гордівливій самотності. Командою у цьому виді, на жаль, спортсменки вперше в історії провалили відбір, хоча в Ріо-2016 були другими.

Естафету у жінок, втім, можуть перехопити чоловіки. Навесні шпажист Ігор Рейзлін виграв Кубок світу в Казані, а команда в складі Богдана Нікішина, Романа Свічкаря, Ігоря Рейзліна та Анатолія Герея здобула «срібну» нагороду.

«Підготовка йде за планом, – розповів «Главкому» Ігор Рейзлін. – Буде кілька зборів на олімпійській базі в Кончі-Заспі, в тому числі два змагальних етапи. Потім готуватимемося в Казахстані або Киргизстані, а останній збір пройде безпосередньо в Японії. Команда у нас збалансована і може боротися за найвищі нагороди. Гадаю, шанси на медаль у нас достатньо високі»

Кульова стрільба

Це - найконкурентніший вид на Олімпіаді. Тут немає людського фактору у вигляді оцінок суддів, а до змагань допускають лише призерів чемпіонатів світу або Європи. Таких у нас, що виконали олімпійський норматив, п’ятеро.

«На підготовку вплинуло те, що на певний час заморозили усі змагання, – розповів «Главкому» Олімпійський чемпіон Пекіну-2008 зі стрільби з швидкісного пістолету Олександр Петрів. – Конкуренція висока, але це й цікавіше. Перемога дістанеться найстійкішому. Звичайно, я їду за золотою нагородою».

Крім Петріва, в Олімпіаді візьмуть участь чемпіон світу Павло Коростильов, рекордсмен світу у стрільбі з малокаліберного пістолета Олег Омельчук, чемпіон Європи зі стрільби з пневматичної гвинтівки Олег Царьков та олімпійська чемпіонка Афін-2004, дворазова чемпіонка світу Олена Костевич.

У стендовій стрільбі у нас одна представниця – чемпіонка Європи Ірина Маловичко. Тренує її олімпійський чемпіон Сіднея-2000 Микола Мільчев.

Олімпійський чемпіон Пекіну-2008 зі стрільби з швидкісного пістолету Олександр Петрів (Фото: twitter.com/OlympicUA)

Бокс

На Олімпіаді в Лондоні Україну представляли одні переможці й призери чемпіонату світу на чолі з Василем Ломаченком і Олександром Усиком. Нині склад боксерів у збірній не такий потужний, але є один спортсмен, який стоїть осторонь. Олександр Хижняк став найкращим боксером світу 2017 року. Тоді він виграв чемпіонати Європи і світу.

У Миколи Буценка, в свою чергу, досвід, «бронза» чемпіонату світу і «срібло» континентальної першості. Були сподівання й на Віктора Вихриста, але він не витримав карантинної паузи і пішов у професіонали.

«У нас кваліфікаційні змагання проходитимуть на початку червня, – говорить «Главкому» виконавчий директор Федерації боксу України Донатос Піскун. – Поки що ліцензія є лише у капітана Буценка. В нас дуже сильна команда. Навіть не хочу когось виділяти. Про успіхи Хижняка ви знаєте. Балабанов, Грекул, Харциз, Горсков, дівчата Коб, Бова, Боруца… У нас дуже сильна команда. Розраховуємо на 13 ліцензій – 8 у чоловіків і 5 у жінок».

Боротьба

У цьому виді також відбір на Олімпіаду ще триває. Проте є вже один парадокс. Семен Новіков став 2020-го чемпіоном Європи, кілька видань його взагалі визнали найкращим спортсменом року, а на Ігри він не поїде. Раніше ліцензію в цій ваговій категорії, але на чемпіонаті світу, здобув греко-римлянин Жан Беленюк. Киянин є дворазовим чемпіоном світу, а у Ріо-2016 став срібним призером спірним рішенням суддів.

Високі шанси на медалі має також борець вільного стилю Олександр Хоцяновський, котрий на чемпіонаті світу-2019 став бронзовим призером. Також бронзовий присмак світової першості знає греко-римлянин Ленур Теміров.

У жінок третьою в світі і першою в Європі є Оксана Лівач. Срібло чемпіонату світу-2019 має в активі Ірина Коляденко, а чемпіонкою планети є Алла Черкасова.

Срібна призерка Чемпіонату світу 2019 року Ірина Коляденко

Важка атлетика

В України чотири ліцензії. У чоловіків точно їде на Олімпіаду Дмитро Чумак. Як він розповідав «Главкому», ціль одна – золото Ігор. Його головний конкурент Симон Мартиросян на чемпіонаті Європи не зміг взяти вагу у поштовху. Повернувшись до Єревана, він влаштував ДТП, у якому загинула людина і тепер невідомо, чи взагалі він поїде до Токіо.

Розраховує на медаль і Ірина Деха. Дворазова чемпіонка Європи на Олімпіаді в Ріо була п’ятою, але їй тоді було 19-ть. Зараз Ірина штовхає значно важчі штанги, але їх ці результати ще треба перенести із тренувальної зали у змагальні.

Одеситка Анастасія Лисенко на останньому чемпіонаті Європи вчетверте стала другою, а на чемпіонаті світу-2019 посіла п’яте місце. Враховуючи, що квоту віддали саме їй, а не Камілі Конотоп, яка кілька тижнів тому стала чемпіонкою Європи, то шанси на медаль у Токіо у неї вищі.

Каміла Конотоп, як нам повідомили у Федерації важкої атлетики, залишається в резерві.

Дзюдо

Тут у нас головна надія – наймолодша чемпіонка світу в історії Дарина Білодід. На останньому чемпіонаті Європи, щоправда, росіянка пошкодила українці руку, через що киянка не змогла вийти на фінальний поєдинок. Зате відео, яке Дарина виклала по повернені з Португалії показало, що вона в чудовій формі і, якщо обійдеться без травм, то зможе претендувати на найвищі місця.

Наразі відбір ще триває, спортсмени набирають очки до рейтингу. Сподіватимемося, Яків Хаммо, Єлизавета Каланіна і Георгій Зантарая нормативи виконають.

Наймолодша чемпіонка світу в історії Дарина Білодід ( фото eju.net)

Велоспорт

Майстриня з маутінбайку Яна Беломоїна є однією з найсильніших на планеті. Велосипедистка зізнається, що сенс її життя – це перемога на чемпіонаті світу та Олімпіаді. У мене немає цих медалей, - каже Яна. – Є чотири нагороди, але вони всі іншого гатунку. Коли перемагаєш, то одягаєш веселкову білу майку. Оце моя ціль – вдіти її. І, звичайно, мрію про «золото» Олімпіади.

Майстриня з маутінбайку Яна Беломоїна (Фото: redbull.com)

Попсує нерви суперницям і Олена Старікова. Два роки тому на чемпіонаті світу вона була п‘ятою в спринті, а в гіті на 500 метрів здобула срібну нагороду.

Досвідчена Любов Басова також має «срібло» чемпіонату світу, в кейріні. Виграла вона його, щоправда, 13 років тому.

Веслування на байдарках і каноє

Традиційний вид, який без медалей з Ігор майже не повертається. Дворазового олімпійського чемпіона Юрія Чебана на змаганнях уже не буде, зате свій досвід він передає з містка головного тренера. Ліцензії у каноїстів уже є у «двійці» на 500 метрів та в «двійці» на 1000 метрів. Також буде представлена на Іграх байдарка-четвірка, у «К1-200» та «К2-500».

Ліцензії в цьому виді не іменні. Тому хто де і з ким поїде вирішуватиметься після травневих етапів відбору. А на медалі, скоріше за все, претендуватиме жіноча байдарка-четвірка, тандем з Людмили Кукліновської та Марії Повх, і пари, складеної з Людмили Лузан та Анастасії Четверікової. Остання має в активі перемоги на Кубку світу і медаль чемпіонату світу.

Гімнастика спортивна і художня

В обох дисциплінах Україна буде представлена в командному багатоборстві. Минулого року чоловіки виграли чемпіонат Європи. Проте на медалі очікуємо і в індивідуальній першості. Олег Верняєв, нагадаємо, вигравав Олімпіаду на паралельних брусах і брав «срібло» в абсолютній першості. Питання його участі, щоправда, ще відкрите. Ігор Радівілов задає тон в опорному стрибку, а Ілля Ковтун на чемпіонаті континенту серед юніорів виграв аж 5 нагород найвищого гатунку. На Євро серед дорослих став третім в абсолютній першості.

У жінок швидко прогресує Діана Варинська, яка минулого року виграла змагання на брусах на Кубку світу.

У художниць наші надії пов’язані з командою дівчат. На чемпіонаті Європи в Києві вони були другими.

Каратисти, стрибуни у воду та лучники

Окрім усіх вищеперерахованих, сюрпризів можна очікувати від стрибунів у воду. Чемпіоном Європи, наприклад, нещодавно став юний Олексій Середа. Команда лучниць цілком може повторити успіх 2000 року, коли українки вибороли «срібло». А в нових видах триматимемо кулаки за каратистів Станіслава Горуну та Анжеліку Терлюгу. Остання має другий в світі рейтинг і заплановане заміжжя, яким одеситка похвалилася в соцмережах, надихне її на перемоги в Японії.

Каратистка Анжеліка Терлюга ( Фото: twitter.com)

Легка атлетика

Основні надії у нас пов’язані зі стрибунами. У сектор для стрибків у висоту вийдуть одразу три українки – Ярослава Магучіх, Юлія Левченко і Ірина Геращенко. Кому з них поталанить, загадувати важко, адже, наприклад, Магучіх, показавши найкращий результат сезону в світі, ледве не програла чемпіонат України.

У чоловіків вже відібрався Андрій Проценко. Чекаємо й на ліцензію Богдана Бондаренка. Він, сподіваємося, ще не втратив бажання виграти Олімпіаду.

У метанні молота країну представлятимуть четверо, і хтось, може і молодий Михайло Кохан, може піднести сюрприз.

У стрибках у довжину розраховуємо на Марину Бех, як і на її чоловіка в плаванні Михайло Романчук, де у нас, в кращому випадку, буде одна медаль.

Чемпіон Європи з плавання Михайло Романчук (Фото: НОК України)

За прогнозами «Главкому» Україна може розраховувати на 6-7 золотих медалей, 5-6 срібних, 10-12 бронзових

Склад легкоатлетів на поточний момент виглядає так:

Марафон

Олександр Сітковський. Для 42-річного спортсмена це вже четверта Олімпіада. У Лондоні-2012 він був 12-м, у Ріо-2016 – 20-м.

Вікторія Храпіліна. Виграла низку дистанцій минулого року, але в грудні 2020-го була дискваліфікована за допінг.

Ольга Скрипак. Перекваліфікувалася з дистанції на 10 000 метрів, де була третьою на чемпіонаті Європи 2012 року.

Біг на 800 метрів

Ольга Ляхова. Олімпіада в Ріо – 49 місце.

Наталія Кроль. Чемпіонка Європи 2016-го і 2018-го років.

Спортивна ходьба

Іван Банзерук. 50 км. Переможець Кубку Європи 2017 року.

Інна Лосєва (Кашина). 20 км. Олімпіада в Ріо – 21 місце.

Марія Сахарук. 20 км. Срібло Універсіади 2019 року.

Метання молота

Михайло Кохан. Зірка, що сходить. Найкращий у своїй дисципліні в усіх вікових категоріях. Чемпіон світу серед юнаків, юніорів, Юнацьких Олімпійських іграх-2019. Може піднести сюрприз.

Гліб Піскунов. Переможець Юнацьких Олімпійських ігор-2014, чемпіон світу серед юнаків-2015.

Інна Климець. Виграла Універсіаду-2019. На чемпіонаті світу-2019 посіла 5 місце.

Ірина Новожилова. Учасниця трьох Олімпіад. Її рекорд складає 74,10 метра. З таким результатом можна потрапити до топ-6.

Чемпіон світу Михайло Кохан (Фото: european-athletics.com)

Стрибки у висоту

Андрій Проценко. Переможець у фіналі «Діамантової ліги» з результатом 2,32 м.

Ярина Геращенко. Срібна призерка чемпіонату Європи-2021 з результатом 1,98 м.

Юлія Левченко. Срібна призерка чемпіонату світу-2019 з результатом 2,01 м.

Ярослава Магучіх. Встановила рекорд світу серед юніорів з результатом 2,06 м.

Чемпіонка Ярослава Магучіх (Фото: Reuters)

Стрибки в довжину

Марина Бех-Романчук. Чемпіонка Європи в приміщені-2021 з результатом 6,92 м. Має «золото» світового туру-2020.

Потрійний стрибок

Ольга Саладуха. Чемпіонка світу-2011, «бронзова» медалістка чемпіонату Європи-2019.

Геннадій Чеховський, «Главком»