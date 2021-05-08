Президент УЄФА запропонував виключити «Реал», «Барселону» і «Ювентус» з Ліги чемпіонів

Найсильніші клуби Іспанії та Італії продовжують боротьбу з монополією у футболі

«Барселона», «Реал» і «Ювентус» можуть бути виключені з єврокубкових турнірів на два роки. Такого рішення вимагає президент УЄФА Александр Чеферін. Пропозицію словенець висуне після фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 29 травня. Про це повідомляє COPE. Ці клуби не покаялися через створення Європейської Суперліги і не вийшли з числа її засновників. Ті, які заявили про вихід з Суперліги, ці санкції не торкнуться.

«Барселона», «Реал» і «Ювентус» не пропустили жодного турніру в Лізі чемпіонів. Їхні власники вважають, що УЄФА не має монопольного права в футболі.

Засновниками Суперліги були також «Арсенал», «Мілан», «Челсі», «Атлетіко», «Інтер», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенгем». Після вивчення реакції УЄФА і уболівальників вони нібито вийшли з проекту. Хоча, як повідомлялося, за таке рішення вони мають сплатити €150 млн. компенсації.

Раніше Мадридський суд заборонив УЄФА втручатися в створення Суперліги і накладати на клуби санкції.

Проект Європейської Суперліги мав на увазі під собою створення однієї ліги, в якій гратимуть 20 найкращих клубів Європи. Участь в Суперлізі підтвердили такі топ-клуби, як «Мілан», «Арсенал», мадридський «Атлетіко», «Челсі», «Барселона», міланський «Інтер», туринський «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» і «Тоттенгем».