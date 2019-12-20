З ініціативи Кабміну здійснено нічний рейд на зали ігрових автоматів. Основний удар – на «Фаворит» і «Паріматч»



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Так звані «лотерейки» в Україні - на кожному кроці УНІАН

Букмекерські компанії є спонсорами більшості спортивних заходів і спортивних команд в Україні

У ніч на п'ятницю, 20 грудня, в салонах з ігровими автоматами, які офіційно працюють в Україні під виглядом «миттєвих лотерей», відбувалися облави.

Судячи з усього, власники закладів не були інформовані про те, що уряд вирішить ліквідувати «лотерейки», оскільки до масштабного рейду поліції всі гральні заклади були не готові – їх навіть не закрили.

У підсумку бійці департаменту стратегічних розслідувань України провели наймасштабніший рейд з очистки майже всіх приміщень, де стояли комп'ютери зі встановленими на них програмами ігрових автоматів. Копи вилучили купу техніки, а власники нічого не могли з цим вдіяти.

Уже сьогодні вранці прем'єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook написав про те, що уряд вирішив прикрити нелегальні точки грального бізнесу, анулювавши положення щодо отримання ліцензій.

«Тепер заклади з ігровими автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення на поширення державних миттєвих лотерей, - підкреслив глава Кабміну. – Дав доручення Національній поліції України сьогодні почати перевірку діяльності всіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу. А Державній фіскальній службі – організувати перевірки ліцензій всіх так званих «державних лотерей».

Як інформує видання «Без Табу», в числі перших удар відчули Parimatch і Favorit – великі букмекерські контори, які крім ставок на спорт займаються ще й напівлегальними (не забороненими через дірки в законі) лотереями в режимі онлайн.

«Вночі «винесли» весь «Паріматч». «Фаворит» закритий весь. У компаній тепер немає можливості легально рекламувати свою діяльність, а також продовжувати роботу до тих пір, поки вони не отримають нові ліцензії», - зазначив ознайомлений з ситуацією співрозмовник.

Зауважимо, що букмекерські компанії Parimatch і Favorit є спонсорами більшості спортивних заходів і спортивних команд в Україні.