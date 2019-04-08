Екс-футболіст «Шахтаря» і відсторонений арбітр: названі прізвища організаторів договірняка «Зоря» - «Динамо»



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Букмекери - справжнє лихо українського футболу zik.ua

Футболісти луганського клубу, які сповістили про те, що їх збираються купити, отримали премії

Минулого тижня в українському футболі розгорівся черговий скандал, пов'язаний з матчем «на букмекерську контору». Прес-служба Національної поліції сповістила, що в Запоріжжі при передачі грошей були затримані двоє організаторів такого поєдинку. Купляти збиралися гравців луганської «Зорі» (не старших 19-ти років), які мали забезпечити поразку своєї команди від ровесників з київського «Динамо».

Затриманими виявилися 31-річний екс-футболіст, вихованець донецького «Шахтаря» Сергій Кобзєв і відсторонений торік за організацію матчів з фіксованим рахунком арбітр В'ячеслав Молотокас. Про це повідомили репортери телепрограми «Профутбол» на телеканалі «2+2».

Сергій Кобзєв народився у 1987 році в Маріуполі, там розпочинав кар'єру в місцевій ДЮСШ. У двох сезонах (2004/2005, 2005/2006) Сергій знаходився у системі донецького «Шахтаря», грав за молодіжні команди. Потім так само безуспішно Кобзєв намагався закріпитися у складі «Москви». Врешті, повернувшись в Україну і погравши трохи в «Оболоні» та «Маріуполі», Сергій скотився до аматорського рівня й врешті завершив кар'єру.

26-річний київський арбітр В'ячеслав Молотокас торік був відсторонений від суддівства саме через спробу підкупу гравців львівських «Карпат» (U19). Але не вгомонився.

Повідомляється, що 20 тисяч гривень футболістам «Зорі» мали передати відразу, а решту 75 тисяч - після забезпечення потрібного результату.

За словами генерального директора клубу «Зоря» Сергія Рафаїлова, футболісти повідомили про пропозицію керівництво клубу, а те - працівників Нацполіції. За те, що футболісти не стали співпрацювати з шахраями, керівництво луганського клубу виписало гравцям премії.