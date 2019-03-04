Винники проти Тернополя: війна компроматів у галицькому футболі



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Ще вчора на протистояння «Руху» і «Ниви» ніхто не звернув би уваги ПФЛ

Власники клубів «Рух» та «Нива» звинуватили одне одного в нечесній грі

Усе почалося із серця галицького П'ємонта - Львова. напередодні Львівського дербі у Мережу потрапило відео, на якому віце-президент клубу «Карпати» Олег Смалійчук у компанії фанатів співає образливу пісню про своїх суперників із ФК «Львів». Наслідком появи скандального ролика стала відставка пана Смалійчука, а саме дербі вийшло ще напруженішим, ніж зазвичай. Правда, за рамки ситуація не вийшла.

А потім була тижнева вечірня програма «Профутбол» на телеканалі «2+2». У ній відомий бізнесмен Григорій Козловський збурив ту частину ґречної галицької спільноти, якій до Львівського дербі в елітному дивізіоні справи немає. Власник першолігового винниківського клубу «Рух» накинувся зі звинуваченнями на адресу клубу другої ліги «Нива» (Тернопіль).

Григорій Козловський. Фото - Твоє місто

За словами пана Григорія, взимку під час контрольного спарингу між його клубом і тернополянами йому зателефонували з Федерації футболу України і повідомили, що на результат матчу із переможним підсумком для його команди невідомі поставили великі гроші, тож господарі прийняли рішення грати в другому таймі на утримання м’яча, щоб не зірвати плани зловмисників. У сюжеті футбольної передачі Козловський зазначив: «Звісно, це видно по людях. Я побачив по очах, хто точно причетний із «Ниви» до цієї історії. По реакції, коли я сказав, що ми зупинимо гру й забивати не будемо, я побачив паніку в очах цієї людини, яку я знаю багато років».

Рух - Нива - 2:0

Позиція власника «Ниви»

Прізвищ пан Козловський не назвав і ця недосказаність додала впевненості іншій стороні. Просторною відповіддю на офіційному пабліку «Ниви» в Фейсбуку розродився президент тернопільського клубу Степан Рубай.

«В Україні президенти футбольних клубів поділяються на дві категорії, - розпочав пан Степан. - Є ті, які мовчки роблять свою справу, розвивають команди, розбудовують інфраструктуру. А є ті, які крім того що розвивають, звикли до дешевого піару та пустих розмов. Я 14 років у футболі, і себе відношу до першої категорії. А пан президент винниківського «Руху» Козловський — яскравий представник другої категорії. Він любить роздавати резонансні інтерв'ю, розмахувати пістолетом у присутності арбітрів. Приклад таких його дій — це вчорашнє інтерв'ю у ефірі програми «Профутбол», де Козловський звинувачує нашу команду у нечесній грі.

Степан Рубай. Фото - клубний паблік «Ниви» в Фейсбуку

Влаштувавши клоунаду під час товариської гри, Козловський тепер намагається кинути тінь на репутацію нашого тренера і усієї команди.

Виникає запитання: чому журналісти програми «Профутбол» озвучили позицію лише з однієї сторони? Чому вони не звернулися до керівництва «Ниви», до головного тренера? Вся ця ситуація не більше, ніж дешевий піар Козловського на нашій команді.

Хочу нагадати, що торік ми були на грані того, щоб знятися зі змагань у другій лізі через скандал з суддівським свавіллям. Тоді ця історія дала поштовх до нових розслідувань та початку боротьби з корупцією у суддівському корпусі.

Зараз ми хочемо, щоб Козловський та ведучий програми «Профутбол» Ігор Циганик не розмахували руками у прямому ефірі, а називали конкретні факти та імена, якщо такі є. Тим паче у сюжеті прямим текстом сказано, що Козловський готовий «сказати набагато більше». Ми чекаємо і хочемо почути це «набагато більше».

Хочете перевірити на детекторі нашого головного тренера? Будь ласка. Ми готові оплатити усі витрати пов'язані з цим. А чи готовий пройти перевірку Григорій Козловський на підставі звинувачень у нашу сторону?

Ми не дозволимо щоб чесне ім'я «Ниви» змішували з брудом у прямому ефірі таким способом!»

Слово тренеру

Наставник тернополян Василь Малик, на адресу якого лунають звинувачення «між рядками», теж не став мовчати.

«Це було в перерві, - сказав він у коментарі сайту SportArena. - Козловський до мене підійшов і сказав: «Така ситуація – подзвонили й сказали, що ми виграємо цю гру більш як у два м’ячі. Я скажу Станіславовичу, щоб більше не забивали». Я відповідаю: «Гришj, нема питань. Нічого такого не кажи своїй команді – давай просто цю гру не дограємо і все». Яка у нього інформація була, з ким він спілкувався – мені невідомо. Я чув, як він по телефону з кимось говорив і сказав такі слова: «Я знаю того тренера, він у такі ігри не грає». А тепер чомусь в інтерв’ю робить натяк, що я в тому брав участь.

Василь Малик. Фото - UA-Футбол

Наскільки я пригадую, більше ні з ким із нашої команди він не контактував, а ми з ним були в гарних стосунках багато років – то слова і про паніку, і про ті ставки я сприйняв саме про себе. Так як у цьому сюжеті була моя фотографія і зроблено закид у мій бік, я буду вимагати, щоб було проведено розслідування й офіційно все висвітлено. Я готовий і до детекторів, і до гадалок, і до екстрасенсів усяких – будь до чого, тому що мені нічого приховувати, а мою позицію щодо договірних матчів дійсно знають усі й у всіх командах, де я працював.

Я не плекаю ілюзій, що можливі такі ігри, що є футболісти, які зловживають таким становищем. Але я впевнено можу сказати, що я в жодній такій грі не брав участі. Я готовий пройти детектор брехні стосовно не лише цього спарингу з «Рухом», а й стосовно будь-якого іншого матчу в моїй кар’єрі. Тож вимагаю публічного спростування цих слів та моральної компенсації, яку перерахую на благодійність. Вважаю, що я повинен відстояти своє ім’я та ім’я чесних людей із «Ниви».

Офіційно запрошую групу розслідування з детектором брехні та прошу від ФФУ і наших суперників усієї інформації по матчу – що там за ставки, який результат прописувався. По-друге, готовий захищати свою честь і честь нашого клубу. Впевнений у своїй правоті й вимагаю вибачення й морального відшкодування від Козловського та «Профутболу» на адресу якщо не свою, то хоча б, як було сказано, чесних людей із клубу «Нива». Зі свого боку, я готовий бути першим, кого посадять у в’язницю, якщо я не пройду детектор і вони доведуть мою участь у «конторських» іграх».