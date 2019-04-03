Поліція затримала двох осіб за підозрою в організації договірного матчу «Зоря» - «Динамо» (фото)



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Ці грошенята не потрапили до адресата Національна поліція

За програш у футбольному матчі гравцям пропонували 5 тисяч доларів США

Працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції припинили чергову спробу організації договірного футбольного матчу. Оперативники Департаменту та обласного управління захисту економіки, слідчі поліції Запорізької області та працівники прокуратури Запорізької області викрили двох громадян під час спроби підкупу тренера та гравців футбольного клубу.

В ході слідства було встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє мешканців столиці, які під виглядом брокерів зі спортивних змагань запропонували тренеру та гравцям одного з футбольних клубів 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

За вказану суму хабара футболісти повинні були забезпечити програш своєї команди під час матчу, який відбудеться у Запоріжжі другого квітня. Громадяни зробили ставку на перемогу однієї з команд, тому програш суперника збагатив би останніх на значну суму.

У понеділок, 1 квітня, під час передачі чергового «траншу» у 20 тисяч гривень фігуранти були викриті працівниками поліції та прокуратури. Ще 55 тисяч гривень правопорушники повинні були перерахувати на банківську картку одного з футболістів ФК одразу після передачі готівки. Решту – після проведення футбольного матчу.

Затримали їх у Запоріжжі біля закладу громадського харчування.

Зусиллями правоохоронців вдалося забезпечити проведення футбольного матчу з чесним результатами гри.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Більше деталей повідав на власній сторінці у «Фейсбуку» знаний журналіст-розслідувач Костянтин Андріюк. За його словами, мова про матч молодіжних команд (до 21 року) «Зоря» (Луганськ) - «Динамо» (Київ). За інформацією репортера, гроші передавали два молодих та винахідливих підприємці. Одному - 23 роки, іншому - 27. Тренерові «Зорі» U21 та п'ятьом гравцям луганського клубу пропонували $5 тисяч. «Зорі» пропонували програти «Динамо» з розривом у два м’ячі. Коефіцієнт саме на такий розклад був 5 до 1. Результат матчу - 1:3. Один із підозрюваних - футбольний арбітр, який минулого сезону закінчив кар’єру саме через підозру в договірних матчах.

Найкумедніше, за словами пана Андріюка, те, що гроші зловмисники передавали в закладі громадського харчування McDоnalds.