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    З трьома чемпіонами світу і новачком з Гани. 30 футболістів «Динамо» на зборі в Австрії

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    Динамівці розпочинають шлях до нових вершин - З трьома чемпіонами світу і новачком з Гани. 30 футболістів «Динамо» на зборі в Австрії
    Динамівці розпочинають шлях до нових вершин
    «Динамо» від Шурика

    Олександр Хацкевич визначився з обоймою, з якою розпочне підготовку до сезону

    Сьогодні, 30 червня команди київського «Динамо» вирушає на двотижневий збір в Австрію. Напередодні клубна прес-служба оголосила список із 30-ти футболістів, які відправилися на цей збір.

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    Поміж інших варто виділити присутність трьох новоспечених чемпіонів світу серед молоді до 20-ти років оборонця Дениса Попова, вінґера Георгія Цитаїшвілі і воротаря Владислава Кучерука, повернення в обойму хорватського віце-чемпіона світу Йосипа Піваріча та іспанського нападника Франа Соля, котрі через травми навесні не грали, а також двох новачків - ґанця Мохаммеда Кадірі і Олександра Караваєва.

    Повний список гравців

    Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Владислав Кучерук

    Оборонці: Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Микита Бурда, Йосип Піваріч, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Денис Попов, Ахмед Алібеков

    Півоборонці: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталий Буяльский, Георгій Цитаїшвілі, Карлос Де Пена, Олександр Караваєв, Міккель Дуелунн, Мохаммед Кадірі

    Нападники: Артем Бесєдін, Назарій Русин, Фран Соль

    За період австрійського збору «Динамо» проведе п'ять контрольних поєдинків.

    4 липня. «Динамо» - «Ботошань» (Румунія)
    5 липня. «Динамо» - «Ваккер» (Австрія)
    8 липня. «Динамо» - «Олімпіакос» (Греція)
    13 липня. «Динамо» - «Брентфорд» (Англія)
    14 липня. «Динамо» - «Швац» (Австрія)

    Додамо, що після закінчення збору «Динамо» повернеться до Києва і на своїй клубній базі розпочне підготовку до матчу за Суперкубок України проти донецького «Шахтаря», який відбудеться 28 липня в Одесі.

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    ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Віктор Циганков Олександр Хацкевич Беньямін Вербіч Георгій Цитаїшвілі Георгій Бущан Микола Шапаренко Фран Соль Віталій Миколенко Денис Бойко Сергій Сидорчук Назарій Русин Володимир Шепелєв Денис Гармаш Міккель Дуелунн Тамаш Кадар Томаш Кендзьора Денис Попов Олександр Андрієвський Мохаммед Кадірі Владислав Кучерук Артем Бесєдін Карлос Де Пена Руслан Нещерет
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