З трьома чемпіонами світу і новачком з Гани. 30 футболістів «Динамо» на зборі в Австрії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Динамівці розпочинають шлях до нових вершин «Динамо» від Шурика

Олександр Хацкевич визначився з обоймою, з якою розпочне підготовку до сезону

Сьогодні, 30 червня команди київського «Динамо» вирушає на двотижневий збір в Австрію. Напередодні клубна прес-служба оголосила список із 30-ти футболістів, які відправилися на цей збір.

Поміж інших варто виділити присутність трьох новоспечених чемпіонів світу серед молоді до 20-ти років оборонця Дениса Попова, вінґера Георгія Цитаїшвілі і воротаря Владислава Кучерука, повернення в обойму хорватського віце-чемпіона світу Йосипа Піваріча та іспанського нападника Франа Соля, котрі через травми навесні не грали, а також двох новачків - ґанця Мохаммеда Кадірі і Олександра Караваєва.

Повний список гравців

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Владислав Кучерук

Оборонці: Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Микита Бурда, Йосип Піваріч, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Денис Попов, Ахмед Алібеков

Півоборонці: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталий Буяльский, Георгій Цитаїшвілі, Карлос Де Пена, Олександр Караваєв, Міккель Дуелунн, Мохаммед Кадірі

Нападники: Артем Бесєдін, Назарій Русин, Фран Соль

За період австрійського збору «Динамо» проведе п'ять контрольних поєдинків.

4 липня. «Динамо» - «Ботошань» (Румунія)

5 липня. «Динамо» - «Ваккер» (Австрія)

8 липня. «Динамо» - «Олімпіакос» (Греція)

13 липня. «Динамо» - «Брентфорд» (Англія)

14 липня. «Динамо» - «Швац» (Австрія)

Додамо, що після закінчення збору «Динамо» повернеться до Києва і на своїй клубній базі розпочне підготовку до матчу за Суперкубок України проти донецького «Шахтаря», який відбудеться 28 липня в Одесі.