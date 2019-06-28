«Сподіваюся, щось корисне я зробив». Воротар «Динамо» зворушливо попрощався з фанатами



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Артур Рудько пишається, що грав за «Динамо» Фото з соцмереж

Усього Рудько зіграв за «Динамо» у 22 матчах

Український воротар Артур Рудько перейшов у кіпрський клуб «Пафос». Голкіпер тривалий час виступав за київське «Динамо», але вирішив змінити клубну прописку. Рудько підписав з кіпрським клубом контракт терміном на два роки й отримав перший номер.

«У мене закінчувався контракт з «Динамо», тому з радістю відгукнувся на пропозицію, яка надійшла від мого агента Саші Панкова з пропозицією перейти в кіпрський клуб, прокоментував ситуацію Рудько «Спортарені». - Приїхали туди, і підписали контракт. Думав над цією пропозицією недовго, оскільки я і так два роки не грав. Треба було йти з «Динамо» і змінювати обстановку. Чи була пропозиція продовжити контракт з «Динамо»? Розмови були, але особисто зі мною ніхто не розмовляв. Далі залишатися в команді не було сенсу, треба грати, інакше так скоро можна взагалі закінчити кар'єру. У силу різних обставин шансів у «Динамо» в мене було мало, тому моє рішення виглядає очевидним. Проте жодних образ на керівництво «Динамо» в мене немає. Тільки слова подяки клубу, персоналу команди».

Пізніше Артур написав зворушливе звернення до прихильників київського клубу.

«Фанати і вболівальники великого клубу! Хочу подякувати вам усім за вашу вічну підтримку команди. Злети і падіння, перемоги і поразки, спека і холод, хороша погода, дощ або сльота, а Ви завжди з командою!

Дуже приємно чути перед кожною грою масове «А мы здесь и свято верим в 11 ребят...», аж до мурашок! Домашні шоу, піротехніка, спалахи, плакати... Все це змушує пацанів бігти через не можу! Прошу вас, продовжуйте! Це нереально мотивує!

Я сам з дитинства вболівав за «Динамо» і жив мрією колись грати за першу команду. Прийшов у вісім років і пройшов всі щаблі становлення від дитячої школи до першої команди. Не хочу говорити банальних речей про «Динамо» в моєму серці», але по-іншому і не може бути у киянина, який всі етапи становлення провів у «Динамо».

За цей клуб грали найбільші футболісти і особистості, легенди, володарі золотих м'ячів. Тренували багато великих тренерів і найвеличніший - Валерій Васильович Лобановський! Це великий клуб, з великою історією і я гордий, що був крихітною його частиною. Цей клуб дав мені все, що я маю на даний момент. Я грав дуже короткий період, але завжди намагався викладатися на повну. Намагався завжди підходити і дякувати вам за підтримку. Хоча після невдалих ігор було дуже соромно і незручно підходити до вас. Мій внесок для перемог і історії цього клубу як крапля в морі, але сподіваюся, хоч щось корисне для клубу я зробив.

Матч проти «Наполі» в Лізі чемпіонів, який завершився нічиєю 0:0 - можливо, найкращий у кар'єрі Рудька

Сподіваюся з кожним роком керівництво клубу буде все краще працювати з уболівальниками і глядачів на трибунах буде все більше й більше. Тому що фанати і вболівальники завжди поруч. Не дарма вас називають 12-м гравцем, тому як без вас грається з кардинально іншим настроєм. Я йду і дякую вам за цей період. Але ще більше за те, що ви робите для клубу «Динамо» Київ.

Ще раз дякую! Біло-синій самий сильний!», - підсумував Рудько вище сказане популярним фанатським зарядом.

Усього Рудько зіграв за «Динамо» у 22 матчах. Артуру не вдалося стати основним голкіпером і він був змушений задовольнитися роллю резервного гравця.Також Артур встиг за «Динамо» зіграти в п'яти матчах Ліги чемпіонів у 2016 році й пропустив чотири голи.