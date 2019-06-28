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    Новачок «Динамо» Караваєв розкрив деталі трансферу

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    Олександр Караваєв - Новачок «Динамо» Караваєв розкрив деталі трансферу
    Олександр Караваєв
    Фейсбук «Динамо»

    Вирішальною стала бесіда з тренером команди Олександром Хацкевичем

    Новачок київського «Динамо» Олександр Караваєв прокоментував свій трансфер до столичного клубу. Вирішальною в остаточному рішенні стала бесіда з тренером команди Олександром Хацкевичем.

    «Розумію, що надовго пов’язав долю з клубом, у якого великі завдання. Мені це дуже подобається. Тренер «Динамо» Олександр Хацкевич телефонував мені, висловив зацікавленість, це і переконало мене остаточно. Футболісту завжди приємно, коли тренер телефонує та говорить про свою зацікавленість», - передає слова Караваєва прес-служба «Динамо».

    Напередодні «Динамо» оголосило про досягнення угоди з гравцем «Зорі» та збірної України Олександром Караваєвим

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