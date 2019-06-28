Наслідки вибору між хлібом і свободою: Україна програла Португалії в футбол в 1/2 Євроігор



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«Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб» (Степан Бандера)

Звісно, наш футбольний «народ», той, який бігає за м'ячем на піску, «хліб» обрав лише умовно. Тобто, не вважав, що то соромно виставити на матч проти команди з країни-ворога, яка веде з твоєю державою понад п'ять років війну, другий склад. І програти ним з принизливим результатом 1:5.

Із суто математичної точки зору та поразка вилилася в друге місце у групі і протистояння у півфіналі з переможцем групи А. Переможцем виявилася Португалія, якій українці програли в овертаймі. Й тепер команда Євген Варениці у суботу, 29 червня, зіграє у матчі за третє місце проти швейцарців.

Португалія - Україна - 3:2 д.ч.

Голи: 1:0 - Жоау Шарайва, 03:37. 1:1 - Олександр Корнійчук, 07:47. 1:2 - Ярослав Заворотний, 15:19. 2:2 - Руї Коїмбра, 26:00. 3:2 - Леонарду Мартінш, 38:41

Португалія: Елінґтон Андраде - Андре Лоуренсу - Жоау Шарайва - Нуну Бельхіор, Жоау Ґонсалвеш (Тьяґу Петроні, Руї Коїмбра, Жордан Сантуш, Рубен Брільянте, Бернарду Мартінш, Леонарду Мартінш, Педру Сілва)

Україна: Андрій Неруш — Ігор Борсук — Олег Зборовський, Дмитро Медвідь, Олександр Корнійчук (Костянтин Макеєв, Андрій Борсук, Роман Пачев, Іван Глуцький, Дмитро Войтенко, Ярослав Заворотний, Віталій Сидоренко)

28 червня. Мінськ (Білорусь). СОК «Олімпійський»

У другому Іспанія перемогла 5:3 Швейцарію. 29 червня о 18:30 іспанці й португальці зустрінуться у фіналі ІІ Європейських ігор.