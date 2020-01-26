Загинув один із найвидатніших баскетболістів сучасності Кобі Браянт



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Кобі Браянтові був 41 рік NBA.com

Кобі розбився на вертольоті

Легендарний баскетболіст Кобі Брайант загинув в результаті аварії вертольота. Про це повідомляє TMZ.

Браянт разом з трьома супутниками і пілотом знаходився на своєму приватному вертольоті, який зазнав аварії. Рятувальники підтвердили, що ніхто з тих, хто перебував на борту, не вижив.

За інформацією джерела, дружина Кобі Браянта Ванесса не знаходилася на борту повітряного судна.

Кобі пересувався на приватному вертольоті ще з тих часів, як виступав у складі «Лос-Анджелес Лейкерс». У Браянта залишилося четверо дітей – Джина, Наталія, Б’янка і Капрі, яка народилася в червні 2019 року.

41-річний Кобі Браянт завершив кар'єру в 2016 році. Він 18 разів брав участь у Матчі зірок НБА, з них 17 поспіль. П'ять разів ставав чемпіоном НБА і двічі MVP фінальної серії. Протягом усієї кар'єри з 1996 по 2016 роки він виступав за «Лос-Анджелес Лейкерс».